В Шереметьево потушен пожар в экстренно приземлившемся SSJ-100

Пожарным удалось полностью потушить горевший самолет SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево. По предварительным данным, хвост лайнера уничтожен огнем.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области, лайнер, объятый пламенем, приземлился в 18:30. К самолету немедленно прибыли шесть пожарных машин, были задействованы 24 спасателя.

Напомним, что самолет Sukhoj Superjet 100 экстренно сел в Шереметьево вечером в воскресенье. Через несколько минут после взлета на борту начался пожар.

По предварительным данным, один человек погиб и 10 пострадали.