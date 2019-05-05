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05.05.2019 19:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В загоревшемся SSJ-100 в Шереметьево пострадали не менее 6 человек

В Шереметьево завершена эвакуация пассажиров и экипажа из загоревшегося SSJ-100. Пострадали, по предварительным данным, шесть человек. Всего на борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Данных о погибших нет.
Фото: Владимир Снегирев
В Шереметьево из-за загоревшегося двигателя аварийно сел SSJ-100

"Самолет горит по всей площади, - сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах. - Люди выпрыгивали на ходу".

Напомним, что лайнер SSJ-100 вылетел из Шереметьево в Мурманск, но был вынужден вернуться из-за возникшего в одном из двигателей пожара.

Причиной возгорания, по предварительным данным, стало попадание молнии.

На место пожара направлены кареты "скорой" и пожарные расчеты. Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России выехали на место происшествия

Происшествия ЧП Компании Авиация Аэропорт Шереметьево Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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