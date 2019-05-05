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05.05.2019 19:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В загоревшемся в Шереметьево SSJ-100 погиб один пассажир

Текст: Сергей Бабкин

Один человек погиб и, как минимум, 10 пострадали при пожаре в самолете Sukhoi SuperJet в столичном аэропорту Шереметьево. Таковы последние данные, которые приводит ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
В загоревшемся SSJ-100 в Шереметьево пострадали не менее 6 человек

Пожарным уже удалось сбить открытый огонь. Пламя уничтожило половину лайнера. На месте ЧП работают все экстренные службы, выясняются причины трагедии.

По одной из версий, самолет мог загореться из-за попадания молнии.

Ранее "РГ" сообщала, что лайнер Москва - Мурманск сразу же после вылета запросил экстренную посадку. Экипажу удалось посадить машину, на борту которой было 73 пассажира.

Происшествия ЧП Компании Авиация Аэропорт Шереметьево Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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