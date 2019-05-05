Бутылки с водой известной компании, которые в редакции поставили, накрывая стол для "Делового завтрака" в "Российской газете", наш гость Евгений Шушкевич - заместитель генерального директора АО "Мосводоканал" не тронул. Попросил налить воды из-под крана. Отвечая на вопрос, отпил, поставил стакан. Журналисты заинтересовались, что бы это значило?

Евгений Владимирович, вы и дома воду пьете только из-под крана?

Евгений Шушкевич: Конечно. И семья моя тоже пьет водопроводную воду. Мы знаем: это чистая и безопасная, сбалансированная вода. Бутилированная же бывает различная. Есть питьевая в бутылках, прошедшая специальную очистку, например, с помощью обратного осмоса, которая стала практически дистиллированной, но затем ее искусственно обогатили необходимыми компонентами. Такую бутылку удобно взять с собой в дорогу.

Евгений Шушкевич: Мы дома пьем только водопроводную воду. Знаем, она чистая и безопасная. Фото: Сергей Куксин/ РГ

Есть природная минеральная вода, как правило, лечебная. При ее употреблении необходимо учитывать рекомендации врачей.

Сейчас весна и всегда есть опасность, что в открытые источники, из которых берет воду для столицы "Мосводоканал", могут попасть разные стоки. И где же гарантия, что эта вода безопасная?

Евгений Шушкевич: Я напомню: столица снабжается водой из двух источников - Москворецкого и Волжского, у каждого из них есть свой каскад водохранилищ. К весеннему половодью, когда во время интенсивного таяния снега, с реками и ручейками в эти водохранилища могут попасть разные элементы, мы каждый год заранее готовимся. По всему тракту Москвы-реки работает служба, которая отслеживает качество воды, поступающей на водозаборы станций водоподготовки.

Постоянный мониторинг качества воды осуществляется на всем пути ее движения - в 140 точках на водосборной территории, в 170 точках на водозаборах станций и по этапам очистки, а также в 250 точках распределительной водопроводной сети непосредственно в кранах потребителей. Ежесуточно производится более 5,5 тысячи определений по физико-химическим, бактериологическим и гидробиологическим показателям, всего около 2 миллионов анализов в год. Анализы выполняют аккредитованные лаборатории "Мосводоканала" и независимые аналитические лаборатории. Государственный надзор осуществляет Управление Роспотребнадзора по городу Москве. Для получения объективной информации в режиме реального времени установлено более 500 приборов автоматического контроля. Поэтому с уверенностью могу сказать: вся вода из московского водопровода абсолютно безопасна и соответствует нормам СанПиН.

Какие технологии использует "Мосводоканал" при водоподготовке?

Евгений Шушкевич: У нас четыре станции водоподготовки. Рублевская и Западная обрабатывают воду из Москворецкого источника, а Северная и Восточная - из Волжского. Москворецкий источник наиболее подвержен антропогенной нагрузке. Вдоль рек в Подмосковье расположено много коттеджей, сельхозпредприятий и других построек, а также дорог, которые могут оказывать влияние на качество воды в реке. Поэтому особое внимание уделяем реконструкции Рублевской и Западной станций водоподготовки. Рублевская - старшая в городе, построена еще в 1903 году. Тем не менее именно она первой полностью перешла на самую современную и наиболее используемую в мире технологию водоподготовки методом озоносорбции. Два блока из четырех работают по этой технологии уже и на Западной станции. В настоящее время в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина ведется проектирование еще двух блоков. Перевести Западную станцию полностью на современные технологии планируется в 2023 году. После завершения реконструкции Западной станции планируется модернизация Северной и далее Восточной станций. Но уже сейчас половина всей воды для столицы готовится по самым современным технологиям. Еще раз повторю: питьевая вода в любом районе столицы соответствует требованиям стандартов РФ. Все магистральные водопроводы в столице имеют радиально-кольцевой принцип. Вода от разных станций в трубах может смешиваться. Вот почему, даже если возникает необходимость поставить какой-то участок на профилактику или на ремонт, холодная вода в квартирах москвичей есть всегда.

А с хлором станции водоподготовки по-прежнему работают?

Евгений Шушкевич: Для обеззараживания на всех станциях используется гипохлорит натрия. Другие столицы мира тоже применяют хлорсодержащие реагенты. Мы это делаем строго в соответствии с регламентами, требованиями СанПиН. В результате эти вещества не оказывают влияния на организм человека и гарантируют безопасность воды. Лично я поставил бы хлору памятник за то, что благодаря ему за все время существования московского водопровода при его огромной протяженности - свыше 13 тысяч километров - в городе не произошло ни одной эпидемии.

Москвичи без воды не останутся

Евгений Владимирович, общественность взволновало ЧП, случившееся в январе этого года на реке Гжать. Там погибло большое количество рыбы. Эта река, хотя и протекает по территории Смоленской области, но впадает в Вазузское водохранилище, которое входит в число резервных для "Мосводоканала". Виновники загрязнения Гжати, из-за которых произошел замор рыбы, известны? "Мосводоканал" принял участие в расследовании? Как это в конечном счете скажется на качестве воды, поступающей в столицу?

Евгений Шушкевич: Случай на реке Гжать, о котором вы говорите, действительно вопиющий. Мы разделяем возмущение общественности Смоленской и Тверской областей, а также всех неравнодушных москвичей и надеемся, что виновные будут найдены и наказаны. Расследованием ЧП занимается комиссия, в которую вошли представители следственных органов, природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора и администрации Гагаринского района Смоленской области. Сотрудников "Мосводоканала" в ее состав не включили - у нас на это нет полномочий. Для понимания поясню: Вазузская гидротехническая система была создана в качестве резервного источника водоснабжения Москвы в 1978 году. Но с тех пор водопотребление в Москве резко снизилось. Если, к примеру, в 1995 году город потреблял около 6, 5 миллиона кубометров воды, то в прошлом уже менее 2,9 миллиона кубометров. И теперь воду из Вазузского водохранилища мы берем лишь в маловодные годы, когда бывает мало снега и засушливое лето. Последний раз таким выдался 2015-й, еще раз до этого - 2003-й. Поэтому замор рыбы в этом году в принципе не мог повлиять на качество воды в Москве, так как мы не берем ее оттуда уже четвертый год подряд. Но это не умаляет нашего желания выявить людей, которые так варварски относятся к природе.

На станции водоподготовки воду забирают мощными насосами. Рыба при этом страдает?

Евгений Шушкевич: Водозаборы станций водоподготовки оборудованы рыбозащитными устройствами: конусными рыбозаградителями, воздушно-пузырьковыми системами и другими. У каждого сооружения свое конкретное решение. Поэтому рыба в систему не попадает.

А если нынешний год будет засушливым, Москва снова будет брать воду из Вазузской гидротехнической системы?

Евгений Шушкевич: Снег минувшей осенью лег на мягкий грунт, и потому при таянии весной часть воды ушла в землю. И все-таки во все водохранилища мы набрали достаточно воды. Так что дефицита в этом году у столицы не ожидается, Москва гарантированно будет обеспечена водой.

Накипь на чайнике - не повод для беспокойства. Она появляется из-за содержания в воде кальция и магния. А эти соединения нужны нашему организму

Чем объясните снижение водопотребления в столице за последние два десятилетия более чем вдвое?

Евгений Шушкевич: Причин несколько. В начале 2000-х гг. москвичи начали активно устанавливать в квартирах водосчетчики, и результат немедленно сказался: удельное водопотребление только в 2005 году снизилось с 347 до 280 литров на человека в сутки. А сейчас и вовсе москвичи тратят воду на уровне многих европейских стран - например, в 2018 году они израсходовали в среднем по 134 литра на человека в сутки. Это примерно на уровне Нидерландов, Норвегии и других. Сказались на экономии и меры, предпринимаемые "Мосводоканалом": ежегодно перекладывая примерно 150 км труб, мы снижаем аварийность, а с нею и потери воды.

На вкус и цвет...

Вы сказали, что вода в Москве везде на 100% соответствует нормам СанПиНа. Но почему, скажем, в Измайлове вода вкуснее, чем в Нагатинском затоне?

Евгений Шушкевич: Есть еще один нюанс. Граница ответственности "Мосводоканала" - стена здания. Мы подаем питьевую воду и гарантируем качество до счетчика, до водомерного узла. А далее наступает ответственность управляющих компаний. К сожалению, состояние внутренних разводящих сетей может оказывать влияние на потребительские свойства водопроводной воды. Но нам не все равно, какой продукт получит москвич из своего крана. Поэтому вот уже три года, как "Мосводоканал" промывает и внутренние системы жилых домов. Начали с 300 км в год, сейчас довели промывку до 500 км. Эта работа будет продолжена.

Чем? Химией какой-нибудь?

Евгений Шушкевич: Нет, никакой химии не используем. Способы очистки зависят от состояния труб, которое оценивается с помощью теледиагностики. Применяются разные технологии. Это может быть обмен воды с увеличенной скоростью или водовоздушная промывка.

Посоветуйте самым недоверчивым, как они сами могут проверить качество воды из своего крана.

Евгений Шушкевич: В домашних условиях самостоятельно можно оценить органолептические свойства - вода должна быть прозрачной, иметь приятный привкус. Для проверки других параметров следует обратиться к квалифицированным специалистам. В Москве очень много лабораторий, которым можно сдать воду на анализ. Главное, чтобы лаборатория была аккредитована в установленном на государственном уровне порядке. За качество водопроводной воды я ручаюсь.

Сейчас в продаже предлагается много различных фильтров. Стоит ли их устанавливать?

Евгений Шушкевич: В Москве я не вижу целесообразности устанавливать фильтры. Все, что предлагается для московской водопроводной воды, - просто бизнес, рассчитанный лишь на то, чтобы заработать. Известно множество фактов, когда приходят к пожилым людям - бабушкам и дедушкам - недобросовестные продавцы и с помощью разных лакмусовых бумажек пугают: смотрите, что вы пьете, срочно покупайте фильтр! Это обычный обман.

Качество столичной водопроводной воды проверяется на всем ее пути от водохранилищ до крана. Всего проводится около 2 миллионов анализов в год

Но вот дома воду из-под крана наливаешь в чайник, и на его стенках вскоре образуется накипь...

Евгений Шушкевич: И что же? Если налить в чайник высококачественную минеральную воду и прокипятить ее, накипь тоже образуется. Осадок будет еще больше. Причина образования накипи в жесткости воды, связанной с содержанием в ней растворенных солей, главным образом кальция и магния ("солей жесткости"). Эти соединения важны для организма человека, относятся к характеристикам физиологической полноценности питьевой воды.

Недавно специалисты "Мосводоканала" ездили в Берлин. Вы перенимали опыт или делились своим?

Евгений Шушкевич: Мы стараемся следить за развитием технологий водоподготовки. В ходе визита специалисты двух крупнейших водных компаний - лидеров отраслей в своих странах - подробно обсудили актуальные проблемы двух мегаполисов. Но между Москвой и Берлином существует принципиальное различие: у нас вода из открытых источников, а у них - из подземных. И нельзя сказать, чья лучше. Подземная вода в большинстве случаев нуждается в обезжелезивании. Такая проблема наблюдается в Подмосковье. Жители более десятка подмосковных городов - Красногорска, Химок, Реутова и других - уже сегодня получают московскую воду. В прошлом году правительства Москвы и Подмосковья подписали соглашение о том, чтобы еще больше увеличить подачу воды из столицы в область. Выгода в этом обоюдная - области нужна качественная питьевая вода, а у нас есть законсервированные резервные мощности сооружений водоподготовки. К тому же последние исследования подземных источников Москвы и Московской области показали: воды под землей у нас вовсе не океан, как считалось, эти источники уже истощены. Для очистки артезианской воды требуются специальные технологии, которые требуют немалых инвестиций и могут рассматриваться пока лишь в качестве перспективы. В настоящее время воды для всего столичного региона в Москве более чем достаточно - в пользовании ею у жителей никогда не бывает никаких ограничений. Благодаря усилиям многих поколений в Москве создана централизованная система водоснабжения, по основным показателям не уступающая аналогичным системам крупнейших мировых столиц.