Якутские города назвали самыми экстремальными в мире

Новости

Пушков усомнился в словах Трампа о хороших отношениях с Россией 06:15
Одного из лидеров ДАИШ ликвидировали в Афганистане 05:14
Жители Кунашира и Шикотана ощутили подземные точки 04:42
Львы напали на работника зоопарка в Нижней Саксонии 04:36
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,1 04:06
Один человек погиб при взрыве на химическом заводе Иллинойса 04:03
Заступившегося за женщину подростка избили в Москве 03:32
КНДР подтвердила проведение ракетных испытаний 02:58
Власти Туниса раскрыли планы подготовки терактов в стране 02:17
Мадуро рассказал о "нетрадиционной войне" США в Венесуэле 01:44
Дзюба обратился к болельщикам "Зенита" после победы в чемпионате 00:58
На Красной площади началась ночная репетиция парада Победы 04.05.2019
В ДТП на Кубани погибли трое взрослых и ребенок 04.05.2019
Василий Небензя спел и станцевал в стенах ООН 04.05.2019
В Москве школьник защитил женщин от дебошира 04.05.2019
В казахстанском Актобе отказались проводить "Бессмертный полк" 04.05.2019
Названы самые продаваемые отечественные автомобили с пробегом 04.05.2019
На крымскотатарском празднике Хыдырлез представили 800-литровую турку 04.05.2019
Глава ПНС Ливии подтвердил визит правительственной делегации в Россию 04.05.2019
Месси не приедет: С кем "Зенит" точно не сыграет в группе Лиги чемпионов 04.05.2019
Альпинисты Беларуси приняли эстафету II Европейских игр 04.05.2019
В пяти районах Курганской области ввели режим ЧС 04.05.2019
В Крыму в ДТП с мотоциклом и автомобилем ГИБДД погиб байкер 04.05.2019
Венесуэльский генерал погиб при нападении бандитов 04.05.2019
В Беларуси подтвердили поступление чистой нефти из России 04.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
05.05.2019 05:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Якутские города назвали самыми экстремальными в мире

Текст: Александр Филимоненко

Испанская газета El Pais составила список "самых необычных, странных городов, которые возникли там, где невозможно жить - в местах, бросающих вызов человеку самыми холодными и самыми удушающими температурами, или изолированных от цивилизованного мира".

Турист из Норвегии в Оймяконе. Фото: Айар Варламов / РИА Новости Турист из Норвегии в Оймяконе. Фото: Айар Варламов / РИА Новости
Турист из Норвегии в Оймяконе. Фото: Айар Варламов / РИА Новости

Это города, которые испытывают людей на способность к существованию или выживанию - одни из самых экстремальных мест на планете, отмечает испанское издание.

На первой строчке оказались два населенных пункта Республики Саха - город Якутск и село Оймякон. Составители рейтинга отметили, что Якутск постоянно фигурирует в списках самых холодных городов мира, где зимой температура опускается ниже 40 градусов мороза. Одновременно, по словам испанских журналистов, столица Якутии является и одним из самых экстремальных городов, поскольку летом здесь может быть жара до 30 градусов.

Фото: Владимир Рогов / Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН
В Якутии обнаружены организмы возрастом полмиллиарда лет

"Якутск - важный культурный, научный и экономический центр с 17 музеями, некоторые довольно интересные", - пишет El Pais.

Равным по экстремальности испанское издание назвало село Оймякон, что в 900 километрах от Якутска. В Оймяконе была зафиксирована самая низкая температура в истории: минус 71,2 градуса Цельсия. Было это 26 января 1926 года. Интересно, что в этом месте много долгожителей, отмечает газета.

На втором месте в рейтинге якутский город Верхоянск, прославившийся рекордными перепадами температуры: от минус 69,8 градуса до плюс 37. Колебание составило 106 градусов! Благодаря этому город попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Самым жарким городом мира El Pais назвал мексиканский город Сан-Луис-Рио-Колорадо, самым труднодоступным - высокогорный шахтерский город Ла-Ринконада в Перу, самыми низко расположенными - израильские Иерихон и Табха, а самым удаленным - город Адак на Алеутских островах.

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Якутские города назвали самыми экстремальными в мире
Заступившегося за женщину подростка избили в Москве
Мессенджерами больше нельзя будет пользоваться анонимно
КНДР подтвердила проведение ракетных испытаний
Мадуро рассказал о "нетрадиционной войне" США в Венесуэле