Якутские города назвали самыми экстремальными в мире

Испанская газета El Pais составила список "самых необычных, странных городов, которые возникли там, где невозможно жить - в местах, бросающих вызов человеку самыми холодными и самыми удушающими температурами, или изолированных от цивилизованного мира".

Это города, которые испытывают людей на способность к существованию или выживанию - одни из самых экстремальных мест на планете, отмечает испанское издание.

На первой строчке оказались два населенных пункта Республики Саха - город Якутск и село Оймякон. Составители рейтинга отметили, что Якутск постоянно фигурирует в списках самых холодных городов мира, где зимой температура опускается ниже 40 градусов мороза. Одновременно, по словам испанских журналистов, столица Якутии является и одним из самых экстремальных городов, поскольку летом здесь может быть жара до 30 градусов.

"Якутск - важный культурный, научный и экономический центр с 17 музеями, некоторые довольно интересные", - пишет El Pais.

Равным по экстремальности испанское издание назвало село Оймякон, что в 900 километрах от Якутска. В Оймяконе была зафиксирована самая низкая температура в истории: минус 71,2 градуса Цельсия. Было это 26 января 1926 года. Интересно, что в этом месте много долгожителей, отмечает газета.

На втором месте в рейтинге якутский город Верхоянск, прославившийся рекордными перепадами температуры: от минус 69,8 градуса до плюс 37. Колебание составило 106 градусов! Благодаря этому город попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Самым жарким городом мира El Pais назвал мексиканский город Сан-Луис-Рио-Колорадо, самым труднодоступным - высокогорный шахтерский город Ла-Ринконада в Перу, самыми низко расположенными - израильские Иерихон и Табха, а самым удаленным - город Адак на Алеутских островах.