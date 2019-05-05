У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,1

Утром пятого мая в акватории Кроноцкого залива у восточного побережья Камчатки произошел подземный толчок с магнитудой 4,1. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС по Камчатскому краю.

Эпицентр землетрясения находился в 145 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 70 километров, в 36 километрах от берега.

"Сейсмособытие не цунамигенное, в населенных пунктах оно не ощущалось. Звонки в единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований Камчатского края от граждан не поступали", - говорится в сообщении пресс-службы.

Справка РГ



Магнитуда - это величина энергии, выделившейся при землетрясении в виде сейсмических волн. Ее часто путают со шкалой оценки интенсивности землетрясения в баллах, которая основана на внешних проявлениях последствий подземного толчка (воздействие на людей, предметы, строения, природные объекты).