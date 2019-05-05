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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Задержал по пути на уроки

Школьник обезвредил преступника-рецидивиста
Текст: Владимир Таюрский ("Российская газета", Якутск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 96(7854)
Ученик 11-го класса школы N 31 Якутска Филипп Кириллин задержал и сдал в полицию рецидивиста, прямо у школьного двора избившего и ограбившего десятиклассницу.

Утром минувшей субботы Филипп шел на уроки, когда краем глаза увидел торопившегося куда-то мужчину с женской сумкой. И тут же услышал девичьи крики и плач.

- Понял - что-то произошло, и это связано со спешившим мужчиной. Побежал за ним. Он меня увидел и тоже пустился бежать. Но мне удалось догнать его и сбить с ног. Сумочку при этом он выронил. Поднял ее, отдал девушке. Вызвал полицию и "скорую". Вроде все, - рассказывает Филипп.

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Впрочем, это было еще не все. До приезда полицейских школьнику пришлось удерживать 29-летнего грабителя, который несколькими минутами ранее жестоко расправился со своей жертвой. Вырывая сумку, он избил школьницу так, что прибывшей бригаде "скорой помощи" пришлось срочно доставлять ее в Национальный центр медицины.

Безусловно Филипп рисковал - грабитель вполне мог иметь при себе нож, и тогда школьнику пришлось бы нелегко. По словам отца парня Анатолия Кириллина, справиться с преступником сыну помогли занятия спортом - баскетболом и легкой атлетикой.

- Конечно, чувство гордости за него есть. Но сначала-то он меня напугал. Представляете, только ушел в школу и вдруг звонит: "Папа, я в полиции. Тут преступление произошло. Не волнуйся, все нормально". А как же не волноваться, если сын находится в полиции и ничего толком не может объяснить! Потом, когда меня самого туда вызвали, рассказали, что произошло, - говорит он.

В полиции отметили, что в ближайшее время руководство республиканского МВД поощрит школьника за отважный поступок.

Задержанный же оказался неоднократно судимым. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье, санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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