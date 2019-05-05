В Башкирии из-за уснувшего водителя пострадали четыре человека

В Баймакском районе Башкирии накануне произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека, в том числе двое годовалых детей.

Как сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов, 4 мая около четырех часов дня по московскому времени автомобиль Subaru Forester ехал по автодороге Магнитогорск-Ира. На 124-м километре машина съехала в кювет и опрокинулась.

За рулем находился 22-летний житель Оренбурга. Родителей молодого человека после аварии врачи увезли в больницу. Понадобилась помощь и двум годовалым малышам-близнецам, которые также находились в машине.

Сам виновник аварии сообщил полицейским, что уснул за рулем.