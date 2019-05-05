В Уфе на канатной дороге застряли семь пассажиров

В Уфе семь человек, включая двоих детей, стали "пленниками" канатной дороги из-за ее неожиданной поломки. На помощь пришлось вызывать спасателей, сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы.

ЧП произошло около 11 утра по московскому времени. Канатная дорога, перевозившая в кабинках пассажиров, неожиданно остановилась. Специалисты выяснили, что причиной аварийной остановки стала поломка двигателя.

Приехавшие на место спасатели и сотрудники Управления гражданской защиты помогли людям благополучно добраться до верхней точки. Никто из пассажиров не пострадал. Однако фуникулер на время закрыли, чтобы провести ремонт.

Кстати, пассажиры канатной дороги в городе - это в основном садоводы, которые спускаются на фуникулере до парома, следующего на другой берег реки Уфы.