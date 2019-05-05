Видео: Лемуры из Пермского зоопарка принимают солнечные ванны

В Пермском зоопарке лемуры впервые после зимы вышли погреться на солнышке. Этот момент удалось заснять на видео одному из посетителей. Чуть позже он выложил запись в соцсети.

Видео за несколько часов уже набрало более 20 тысяч просмотров. Посетителям блога очень понравились пушистые питомцы Пермского зоопарка, которые, раскинув лапы, греются в лучах весеннего солнца.

"Какие милашки!", - восхитилась одна из посетительниц блога.

"Я сегодня буду как эти лемуры", - отметил еще один посетитель, намекая на аномально жаркую погоду в начале мая. К слову, сегодня в Перми +22 градуса.