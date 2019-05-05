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05.05.2019 12:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Алтае СК начал проверку после совета врача "вызвать попа" пациенту

Текст: Сергей Зюзин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Алтайском крае следователи проверяют информацию о том, что в одной из больниц родственникам пенсионера посоветовали "вызвать попа". Об этом сообщила пресс-служба регионального Следкома.

В Сети появилось полное видео с врачом, проводившим "осмотр" ногой

Все началось с того, что в одном из интернет-изданий появился рассказ жительницы Новоалтайска об особенностях оказания помощи 2 мая ее 68-летнему дедушке дежурным врачом городской больницы. По словам внучки, она хотела рассказать, что случилось с пенсионером, поскольку тот не мог говорить, но врач заявил, что разговаривает не с ней, а потом и вовсе отказался смотреть пациента и предложил вызвать попа.

Пенсионера, который кашлял кровью, госпитализировали через час. По словам родных, у мужчины была диагностирована прободная язва с внутренним кровотечением, потребовалась откачка крови из легких. Состояние мужчины оценивается как тяжелое.

- По данному сообщению в СМИ следственными органами СК РФ по Алтайскому краю организована доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили следователи.

Свою версию случившегося представил региональный минздрав. По версии краевых чиновников, пациента приняли без всяких проволочек.

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- Факт отказа в оказании медицинской помощи не нашел документального подтверждения: по словам дежурного врача, пациента приняли сразу после необходимого осмотра и постановки диагноза, - говорится в официальном сообщении краевого минздрава.

Новоалтайцев, пожаловавшихся на качество медицинского обслуживания, пригласили на прием к и.о. главврача больницы Наталье Дуге - для "всестороннего и объективного рассмотрения инцидента".

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