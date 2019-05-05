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05.05.2019 14:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Кемерове откроется президентское кадетское училище

Текст: Сергей Зюзин

В правительстве принято решение о создании Кемеровского президентского кадетского училища. Подписанное распоряжение опубликовано на сайте кабмина РФ. Постановление было внесено Министерством обороны РФ, которому в прошлом году дал соответствующее поручение президент Владимир Путин.

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- Училище будет осуществлять образовательную деятельность по программам основного и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными программами, направленными на подготовку кадетов к военной или другой государственной службе, - говорится в документе.

Училище откроют в восточной части города, оно займет площадь в 14 гектаров. Сейчас ведутся строительные работы. Здания и сооружения училища возводятся по типовым проектам учебных заведений Минобороны РФ, которые были успешно реализованы в Севастополе, Мурманске, Туле и Петрозаводске.

Архитектурным стилем кемеровского училища станет хайтек с элементами экостиля. На первом этапе будут построены учебно-административный корпус, столовая на 900 мест, плац для построения кадетов, спальный корпус на 360 мест, медпункт, два КПП, полоса препятствий, крытый спорткомплекс, стадион с трибунами на 900 мест и 10 открытых спортивных площадок.

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На втором этапе строительства будут возведены два спальных корпуса на 480 учащихся, спортивный комплекс с ледовым катком и бассейном на 40 человек в смену, крытая автостоянка. После окончания всех строительных работ здесь будут обучаться и жить 840 кадетов. Попасть в училище смогут мальчики 5-11 классов из любого региона страны. Учеба начнется с 1 сентября 2019 года.

Численность персонала нового учебного заведения составит 350 человек.

Общество Образование Правительство Минобороны Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово
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