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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Миллион на здоровье

В Кузбассе "дефицитных" медиков привлекают рублем
Текст: Юлия Потапова ("Российская газета", Кемерово)
Российская газета - Федеральный выпуск № 96(7854)
В Кемеровской области врачи дефицитных специальностей и работники среднего медицинского звена, прибывающие на работу в фельдшерско-акушерские пункты региона, в качестве единовременной выплаты будут получать по миллиону рублей из областного бюджета.

Эта мера призвана улучшить ситуацию в местном здравоохранении. Как стало известно "РГ", руководство региона характеризует ее как тяжелейшую. И одна из самых острых проблем - кадровая.

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Нехватка врачей и среднего медперсонала в Кемеровской области, по данным департамента охраны здоровья населения региона, ощущается уже восьмой год. Причем и в амбулаторно-поликлинической службе, и в стационарах городов и сел положение только усугубляется.

Перечень неукомплектованных направлений включает десять пунктов: неонатология, анестезиология-реаниматология, инфекционные болезни, онкология, патологическая анатомия, рентгенология, судебно-медицинская экспертиза, скорая медицинская помощь, фтизиатрия, а также травматология и ортопедия. Именно на поддержку врачей этих профилей, а также медсестер и фельдшеров ФАПов в бюджет региона решили закладывать ежегодно по 20 миллионов рублей.

- Если этого окажется недостаточно, то программу мы пересмотрим и добавим средств, - пообещал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. - Также мы увеличили количество бюджетных мест в областном медицинском колледже: уже с 1 сентября там будет учиться на 135 человек больше.

Экономика Работа Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Система оплаты труда бюджетников
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