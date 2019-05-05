Фото: В Калининграде показали фигуры из гигантских китайских фонарей

В Калининграде до 10 июня открыт Фестиваль гигантских китайских фонарей - на острове Канта гости смогут увидеть 25 масштабных световых композиций, которые включают в себя около 500 объектов. Мероприятие, навеянное знаменитым Праздником фонарей в Поднебесной, проходит на берегу Балтийского моря впервые.

Каждая из огромных скульптур - труд десятков мастеров:сначала необходимо создать прочный стальной каркас, затем искусно укрыть его разноцветной тканью и, наконец, правильно подсветить изнутри. Именно благодаря подсветке фигуры, несмотря на свой внушительный размер, выглядят невесомыми, рассказывают организаторы.

Среди экспонатов - звери, рыбы, птицы и цветы, узорчатые навесы и высокие замки. Некоторые из композиций имеют не только световое, но и звуковое оформление.

Также на фестивале можно познакомиться с китайскими народными танцами и боевыми искусствами, а еще попробовать национальные блюда и поучаствовать в настоящей чайной церемонии.

Фестиваль работает каждый вечер с 20 до 24 часов.