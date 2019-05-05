Петербургским семьям, в которых родятся двойни и тройни, предоставят нянь

Семьям Санкт-Петербурга, в которых появятся двойняшки и тройняшки, с 1 января 2020 года город будет предоставлять услугу няни. Соответствующее поручение на заседании правительства Северной столицы дал врио губернатора Александр Беглов.

- Нужна помощь семьям, где нет бабушек и дедушек, и где, может быть, дети первые, то есть родители еще не имеют соответствующего опыта, - пояснил Беглов.

Новая услуга будет включена в индивидуальный план социального сопровождения семей, в которых одновременно появятся двое и более младенцев. При этом все меры соцподдержки будут распространяться как на рожденных, так и на усыновленных малышей.

Помощь будет оказываться специалистами центров социальной помощи семье и детям по месту жительства заявителя, они же будут обеспечивать услуги няни - до четырех часов в день.

При этом врио губернатора напомнил, что сначала такую льготу планировалось установить только для семей, в которых появится тройня.

Однако затем он вынес на обсуждение городского правительства предложение о расширении перечня получателей льготы, и оно было принято.

Пока планируется, что помощь родителям няни будут оказывать до достижения детьми полутора лет. "А там посмотрим", - добавил Александр Беглов.

Полное обоснование инициативы должно быть разработано к июню, после чего соответствующие суммы расходов будут заложены в бюджет Санкт-Петербурга на 2020-й и плановый период 2021-2022 годов.

Отметим, что услуга социального сопровождения семей с детьми входит в план мероприятий на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге указа президента России "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства". Он включает в себя целый ряд мер поддержки как материального, так и социального характера, одновременно расширяя список получателей такой помощи.

Например, врио губернатора предложил снизить с 20 до 19 лет возраст женщин, родивших первого ребенка и претендующих на получение единовременной выплаты в размере 50 тысяч рублей. Сертификат на 500 тысяч рублей на приобретение транспортного средства теперь полагается семьям, воспитывающим не семь, как ранее, а пять и более несовершеннолетних детей.

Меры соцподдержки будут распространяться как на рожденных, так и на усыновленных малышей

Кроме того, к 2020 году планируется перевести на стандарт "бережливой поликлиники" все детские учреждения города, оказывающие такую помощь, а мамам, находящимся в декретном отпуске, город поможет с переподготовкой и поиском работы.

Для удобства всю информацию о помощи семьям с детьми разместят на одном сайте - планируется создать "Семейный портал Санкт-Петербурга" и включить его в проект "Единая карта петербуржца". Напомним, что такая смарт-карта на первом этапе включает четыре приложения: идентификационное, транспортное, платежное, а также электронную подпись. Выпуск карт начался в первых числах мая.

- Надо пропагандировать меры поддержки, информировать людей, а не ждать, когда они придут к нам сами, - подчеркнул Александр Беглов.