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05.05.2019 18:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Новгородом нашли останки трех тысяч человек, казненных фашистами

Текст: Вера Черенева (Новгородская область)

В Батецком районе Новгородской области у деревни Жестяная Горка обнаружено шесть братских могил, где могут находиться останки более чем трех тысяч советских граждан, казненных нацистами в годы Великой Отечественной войны.

Фото: iStock
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По информации Следственного комитета по Новгородской области, сообщение об обнаружении массового захоронения поступило в ведомство от местной поисковой экспедиции "Долина памяти Н.И. Орлова".

Выехавшие на место следователи обнаружили шесть расстрельных ям. Из одной из них были извлечены пять скелетированых останков. По предварительным данным, как минимум три человека были расстреляны. Также в ямах найдены личные вещи погибших.

Недалеко от могильных ям найдены гильзы от автоматического оружия. В СК отмечают, что гильзы иностранного производства.

Сейчас останки пятерых человек отправлены на экспертизу с целью доподлинно установить пол и возраст погибших, а также время их смерти.

Деревня Железная Горка до 1944 года находилась в зоне оккупации. От местных краеведов и выживших жителей Батецкого района стало известно, что у деревни проводились массовые расстрелы.

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До Великой Отечественной войны Батецкий район был одним из самых передовых в Новгородчине. Здесь жило свыше 29 тысяч человек, после войны население сократилось до пяти тысяч. Известно, что большую часть местных жителей принудительно увезли в Германию. Также многие были расстреляны.

Местные жители помнят историю Жестяной Горки. Несколько лет назад они поставили памятный знак у предполагаемого места расстрелов. Именно там и были обнаружены захоронения.

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