Уникальные кабриолеты выйдут на парад Победы в Петербурге

В Санкт-Петербург из Москвы доставлены три парадных кабриолета ЗиЛ-41041 АМГ. 9 мая два из них выйдут на Дворцовую площадь. В одном автомобиле будет передвигаться командующий парадом генерал-лейтенант Евгений Никифоров, в другом - принимающий парад Герой России генерал-полковник Александр Журавлев. Третий кабриолет - резервный.

- За все годы эксплуатации он ни разу не пригодился, - уточнили в департаменте информации Минобороны России.

Парадный кабриолет на базе правительственного ЗиЛа изготовлен специально для неспешных поездок по брусчатке Красной площади. Под этот тип дорожного покрытия подобраны характеристики подвески, давление в шинах и режим работы АКПП. Рядом с водителем находится стойка для микрофонов, через которые военачальники объявляют команды и приветствуют войска. Багажник кабриолета набит передающей и прочей аппаратурой. Для пассажира предусмотрен поручень за передними сиденьями - за него он держится левой рукой, в то время как правая поднята к виску.

Эта машина изготовлена в трех экземплярах и с 2010 по 2018 год открывала парады на Красной площади. В связи с тем, что командующий московским парадом и принимающий его министр обороны РФ пересели в автомобили семейства Aurus, прежние кабриолеты передали Северной столице.

- Объезд войск будет произведен со скоростью 17 километров в час, при этом водителям необходимо будет тщательно соблюдать дистанции при перемещении по площади, - рассказали в штабе ЗВО.

В петербургском параде примут участие более 4,5 тысячи военнослужащих, свыше 130 образцов военной и специальной техники - в том числе 20 с лишним самолетов и вертолетов. Механизированную колонну возглавит танк Т-34, за ним проследуют новейшие боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72Б3, бронетранспортеры, артустановки и системы залпового огня "Торнадо".