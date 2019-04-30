Мантуров рассказал об особенностях военного кабриолета Aurus

В этом году на 9 мая по брусчатке Красной площади поедут российские кабриолеты Aurus. Они приходят на смену кабриолетам ЗИЛ.

Идея создания парадного автомобиля возникла у разработчиков - НАМИ - относительно недавно - кабриолет разрабатывали около двух лет. По словам министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, которые приводит агентство "РИА Новости", уложиться в столь сжатые сроки удалось благодаря тому, что кабриолеты построены на единой модульной платформе.

На той же, что и другие представители семейства Aurus - седан, лимузин и минивэн. Двигатель, трансмиссия, ходовая часть, система управления у них конструктивно не отличаются. Разница лишь в величине дорожного просвета и длине. Кабриолет имеет сходство с седаном. Только у открытого Aurus дополнительно усилены пороги и пол.

Главное - это было добиться плавности хода, так как министр обороны и командующий парадом едут в машине исключительно стоя, держась рукой за специальный поручень. А брусчатка Красной площади - это не скоростная трасса с гладким покрытием. Для стабилизации хода в кабриолете установлена система настроек подвески и трансмиссии.

По словам руководителя проекта "Парадный автомобиль Aurus" Александра Лебедева, разработана специальная система парадного движения, которая позволяет автомобилю ехать на небольшой скорости, при этом обеспечивая максимальную плавность хода.

В парадном режиме Aurus может развить скорость не более 20 километров в час, подвеска становится очень мягкой и в то же время упругой, моменты переключения передач абсолютно незаметны для водителя и пассажира. После отключения спецрежима Aurus превращается в обычный автомобиль, который может свободно двигаться по обычным дорогам.

По словам Дениса Мантурова, в 2020 году Минпромторг России сделает несколько подготовительных шагов для продвижения российского премиального бренда на международные рынки. В нынешнем году Aurus ведет переговоры с зарубежными партнерами, которые заинтересованы в сотрудничестве в качестве локальных дистрибьюторов.

"Самые взыскательные клиенты смогут заказать автомобиль, который будет отражать индивидуальность своего владельца. Разумеется, это можно будет сделать и для европейского, и для азиатского рынков", - отметил Мантуров.

А наиболее востребованной моделью на внутреннем рынке может стать внедорожник Aurus Komendant. По словам Мантурова, который уже познакомился с внедорожником, в нем предусмотрен максимально возможный уровень комфорта и безопасности при любых условиях эксплуатации.