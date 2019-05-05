В Вологодской области около 100 таксистов-нелегалов лишились своих автомобилей. Всех их выявили во время специальных рейдов.

Такие рейды чиновники и сотрудники областного ГИБДД проводят еженедельно. И обязательно выявляют водителей такси, работающих с нарушениями. Согласно же закону о регулировании отдельных отношений в сфере организации транспортного обслуживания населения Вологодской области легковым такси машины обязаны соответствовать определенным нормам. Они должны быть желтого, белого или черного цвета. В автомобиле должны быть в наличии детское кресло, таксометр, на кузове - шашечки, на крыше - опознавательный фонарь оранжевого цвета. Владельцам только таких машин должны выдавать разрешения на работу. Но, как показывают рейды, многие водители правил не придерживаются: кто-то не хочет получать лицензию, кто-то не соглашается перекрашивать машину, а иные вообще не желают легализоваться.

- На крыше такси обязательно должен быть соответствующий плафон, цветографическая гамма на кузове и внутри автомобиля - данные для потребителей: фамилия, имя и отчество водителя, его фотография и вся необходимая информация, - комментирует представитель департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области Валерий Попов. - Кроме того, у водителя должно быть с собой разрешение на осуществление перевозок. Он обязан пройти медицинский и техосмотр. А предприниматели должны вести путевую документацию, выдавать кассовые чеки.

Надо сказать, что водителей, соблюдающих необходимые правила, все-таки немало. В том же Череповце ответственные компании подбирают автомобили по необходимой цветовой гамме, приобретают технические приспособления. У них есть таксометры, водителей осматривает медик, они имеют разрешение на перевозки, машины проходят техосмотры.

По словам таксиста Дмитрия Виноградова, ничего сложного в правилах нет:

- Это занимает совсем немного времени и входит в привычку. Пассажиры должны быть уверены, что приедет исправный автомобиль, и их повезет адекватный водитель.

Депутаты Заксобрания Вологодчины уверены, что ужесточение законодательства пойдет только на пользу и число нелегальных перевозчиков уменьшит. Особое внимание должно уделяться контролю за деятельностью диспетчерских служб.

Около 100 таксистов-нелегалов лишились своих автомобилей. Их выявили во время спецрейдов

- Обязательные правила к легковым такси утверждены на федеральном уровне. За органами, выдающими разрешение на оказание такого рода деятельности, мы закрепили обязанность проверять фактическое соблюдение всех требований, установленных в России. Это создает условия для легализации рынка услуг легкового такси, обеспечивает здоровую конкуренцию и повышает безопасность пассажиров, - считает заместитель губернатора Вологодской области Эдуард Зайнак.

А пока власти и полиция контролируют выполнение закона. Как отметил заместитель начальника регионального ГИБДД Василий Щукин, применяются и предупредительные, и ограничительные меры. Первый вариант - составление административного протокола и штраф, второй - изъятие или арест автомобиля. За первый квартал 2019 года у водителей такси, работающих незаконно, забрали уже около 100 машин. Теперь их судьбу должен решить суд.

Между тем

С нелегалами в Москве борются не только "гаишники", но и административная дорожная инспекция МАДИ. У водителей такси постоянно проверяют лицензии и путевые листы. Документы гарантируют, что машина прошла какой-никакой техосмотр, а водителя перед рейсом проверили медики. Если путевого листа у водителя не окажется, машину могут забрать на спецстоянку. Она там пробудет, пока не кончится административное расследование. Водитель в этом случае не платит ни за эвакуацию, ни за хранение авто на спецстоянке. Но таксопарк как юридическое лицо будет оштрафован. И пока штраф не оплатят, автомобиль останется на стоянке. Обычно таксисты смиренно переносят эту участь, но в январе этого года один из водителей просто угнал свою машину с эвакуатора. В итоге шофера лишили прав. Периодически таксистов останавливают во время рейдов и инспекторы ДПС. Во время последней подобной операции было проверено 11 тысяч машин, и в итоге составили более 54 тысяч административных протоколов. А 43 извозчика задержали - они находились в федеральном розыске за различные преступления.

Подготовил Сергей Бабкин