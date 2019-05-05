Кошка бахчисарайского парка усыновила еще четырех бельчат

Кошке Бахчисарайского парка миниатюр Мурке пришлось взять под опеку еще четырех бельчат, оставшихся без мам после порубки деревьев в городе. Таким образом, Мурка сейчас выкармливает четырех котят и семерых бельчат. Об этом сообщил директор парка Виктор Жиленко.

Напомним, все началось с того, как на прошлой неделе жители Бахчисарая принесли в зооуголок четырех бельчат, найденных в дупле упавшего дерева. Серая кошка Мурка приняла их и начала выкармливать. Горожане, узнавшие о ее материнских чувствах к белкам, принесли еще четыре грызуна, найденных на улицах и в парках города.

- При весенней обрезке хвойных деревьев некоторые семейства белочек остаются без крова, - рассказал Виктор Жиленко. - Мы принимаем всех обездоленных бельчат и не можем оставить их без крова. Да и наша Мурка тоже приняла и этих бельчат, вот только молока у нее на всех не хватает, и их прикармливают козьим молоком. А Мурка теперь мать-героиня! Я обещаю, что ни одна белочка не будет брошена на произвол, всех выходим и выкормим!

Как отметил Жиленко, ради новых пушистых питомцев зоопарку пришлось скорректировать работу персонала: ведь маленьких бельчат надо кормить часто, что сотрудники делают даже в ночное время.