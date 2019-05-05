В Севастополе открыли "умную" стоянку электросамокатов

Новости

В аэропорту Мурманска отменили рейс в Москву 23:00
В горящем самолете Москва - Мурманск находился глава Североморска 22:48
Медведев выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Шереметьево 22:36
В Мурманске открыли "горячую линию" по трагедии в Шереметьево 22:15
В Мурманске психологи работают с родными пассажиров аварийного рейса 21:55
После инцидента с самолетом в Шереметьево задержано 72 рейса 21:35
Раненых при возгорании самолета в Шереметьево доставят в НИИ Склифосовского 21:18
В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших в авиаинциденте в Шереметьево 21:16
Медведев поручил создать госкомиссию по расследованию катастрофы SSJ 100 20:55
Уникальные кабриолеты выйдут на парад Победы в Петербурге 20:51
В подмосковном МЧС уточнили данные о пострадавших при посадке SSJ-100 20:31
Пилоты назвали причину пожара в SSJ 100 20:15
Гидрометцентр: В Москву придет июльская жара 20:09
Если очень хочется Mercedes: что ждать от премиума за 500 000 рублей 18:48
Под Новгородом нашли останки трех тысяч человек, казненных фашистами 18:38
Кабмин упростил оформление билетов на поезда для малышей 18:24
Названо самое медленное шоссе Москвы 18:17
В Риме в третий раз прошла акция "Бессмертный полк" 18:09
Затравленная после победы в шоу дочь Алсу продолжит карьеру 18:05
Сборная России по хоккею выиграла Евротур 17:39
В комиссии ГД по этике прокомментировали инцидент с депутатской стрельбой 17:28
Фото: В Калининграде показали фигуры из гигантских китайских фонарей 17:00
В Германии Россию признали сверхдержавой 16:23
Иран обойдет санкции США, торгуя нефтью на "сером рынке" 16:14
ПДД для электросамокатов появятся во Франции 16:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Пособия на детей можно оформить без прописки
Пособия на детей можно оформить без прописки
05.05.2019 21:27
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Прогулка с зарядкой

В Севастополе открыли "умную" стоянку электросамокатов
Текст: Юлия Крымова ("Российская газета", Севастополь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 96(7854)
Первая станция электросамокатов, которые можно взять напрокат, открылась в Севастополе. Его жители смогут использовать самокаты для передвижения по городу, а туристы - ездить на экскурсии.

Первая "умная" стоянка находится у гостиницы "Севастополь". Чтобы воспользоваться двухколесным транспортом, следует скачать приложение, зарегистрироваться, ввести данные паспорта и номер банковской карты. С нее будет считываться оплата за время поездки. 15-минутная прогулка стоит 100 рублей, а час - 300. Одной зарядки батареи хватает на два часа езды со скоростью до 15 километров в час.

Фото: iStock
ПДД для электросамокатов появятся во Франции

Как рассказал "РГ" соавтор проекта Константин Кокуш, станции планируется открыть по всему Севастополю. Причем брать самокат можно на одной из них, а возвращать - на другой.

Всего таких станций будет около ста, и первые семь свяжут площади Ушакова, Нахимова и Лазарева. Карта стоянок будет отображаться в приложении.

Экономика Транспорт Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Аварийная посадка самолета в Шереметьево
Медведев поручил создать госкомиссию по расследованию катастрофы SSJ 100
Пилоты назвали причину пожара в SSJ 100
В Шереметьево аварийно сел самолет с загоревшимся двигателем. Видео, фото
Премьер Израиля приказал армии "массированно атаковать" боевиков в Газе