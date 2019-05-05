В Севастополе открыли "умную" стоянку электросамокатов

Первая станция электросамокатов, которые можно взять напрокат, открылась в Севастополе. Его жители смогут использовать самокаты для передвижения по городу, а туристы - ездить на экскурсии.

Первая "умная" стоянка находится у гостиницы "Севастополь". Чтобы воспользоваться двухколесным транспортом, следует скачать приложение, зарегистрироваться, ввести данные паспорта и номер банковской карты. С нее будет считываться оплата за время поездки. 15-минутная прогулка стоит 100 рублей, а час - 300. Одной зарядки батареи хватает на два часа езды со скоростью до 15 километров в час.

Как рассказал "РГ" соавтор проекта Константин Кокуш, станции планируется открыть по всему Севастополю. Причем брать самокат можно на одной из них, а возвращать - на другой.

Всего таких станций будет около ста, и первые семь свяжут площади Ушакова, Нахимова и Лазарева. Карта стоянок будет отображаться в приложении.