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05.05.2019 15:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Севастополе реконструкторы штурмом взяли Сапун-гору

Текст: Илья Изотов (Севастополь)
Фото: Пресс-служба Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Фото: Пресс-служба Севастопольского военно-исторического музея-заповедника
Фото: Пресс-служба Севастопольского военно-исторического музея-заповедника

В Севастополе начался историко-патриотический фестиваль "Знамена Победы", посвященный 74-й годовщине Великой Победы и 75-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Фото: iStock
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Фестиваль проводится для сохранения памяти о защитниках и освободителях Севастополя, их подвигах во имя свободы и независимости Родины. На Сапун-горе сегодня собрались ветераны Великой Отечественной, военнослужащие Черноморского флота, представители общественных и военно-патриотических организаций, поисковых отрядов.

Перед ними по традиции пронесли подлинные знамена, сопровождавшие солдат и офицеров Советской армии в годы войны. Это гвардейский флаг крейсера "Красный Крым", знамя 82-й отдельной разведывательной эскадрильи ВВС ЧФ, Военно-морские флаги эскадренных миноносцев "Бойкий" и "Бдительный". Обычно они хранятся в Государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя, а в годовщину штурма Сапун-горы их выносят на общее обозрение. К Вечному огню у Обелиска Славы возложили цветы и венки. Сегодня же открылась аллея "Бессмертный полк: будем достойны отцов и дедов".

После этого началась военно-историческая реконструкция штурма Сапун-горы 7 мая 1944 года. Организаторы этого действа каждый год стремятся максимально точно воспроизвести все детали сражения, включая обмундирование, снаряжение и амуницию воинов. Эффект и эмоции зрителей усиливают имитационные взрывы.

После реконструкции сражения начался праздничный концерт и чествование ветеранов. Работает полевая кухня и выставка образцов оружия периода Великой Отечественной войны, военно-полевое караоке, танцплощадка и лазерный тир "Военное дело".

Фото: Артем Креминский / РИА Новости
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- В этом году впервые при поддержке министерства культуры РФ и МИД РФ мы провели конкурс юных поэтов "Венок славы - победителям" и конкурс рисунков "75 лет Севастопольской Победе", - рассказала сотрудник пресс-службы Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Ольга Андреева. - В них поучаствовали юные поэты и художники - учащиеся 5-11 классов школ города. А сегодня награждены их победители.

Также желающие посещают ретрофотоателье, где можно сделать фотографию в военной форме, а школьники с удовольствием пишут фронтовые письма живущим ныне ветеранам - участникам штурма Сапун-горы.

Справка "РГ"

Перед штурмом Сапун-горы моряки-черноморцы и воины Приморской армии 250 дней удерживали противника у стен города, оттянув на себя в самое трудное время более чем 200-тысячную армию немецко-фашистских захватчиков. Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года вошел в историю как решающее событие в освобождении Севастополя. Проявив беспримерное мужество, самоотверженность и несокрушимую силу духа, воины 51-й общевойсковой и Приморской армий овладели Сапун-горой и водрузили на ней Знамена Победы. При штурме Сапун-горы погибли 6000 человек, 126 воинов были удостоены звания Героя Советского Союза. Взятием господствующей высоты началось освобождение Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

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