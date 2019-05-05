Российский боец ММА Александр Шлеменко по прозвищу Шторм одержал победу в главном поединке турнира RCC 6 в Челябинске, хотя и заставил своих болельщиков понервничать.

Шлеменко встречался с экс-бойцом UFC Вискарди Андраде. Накануне шоу бразилец пообещал нокаутировать соперника, ну или хотя бы нейтрализовать его удушающим приемом.

В начале первого раунда показалось, что для Шлеменко все действительно может закончиться очень быстро и больно. Александр пропустил мощный, тяжелый удар и упал на настил. Воодушевленный Андраде попытался добить россиянина, но тот выдержал град ударов, восстановился и во втором раунде взял ситуацию под контроль. А вот бразилец, напротив, выдохся, потратив все силы на ту атаку в завязке, и уже сам был несколько раз отправлен в нокдаун.

После очередного падения в третьем раунде рефери остановил бой и присудил Шлеменко закономерную победу техническим нокаутом.

- В начале боя пропустил удар. Да, было тревожненько. Но это мой стиль, за который меня и любят, - рассказал Шлеменко после боя. - А Андраде поработал в первом раунде, а потом его и видно не было. Все хотел перевести бой в партер. Ну разве бы кому-то понравился такой поединок? Вот и я хотел драться.

Эта победа стала для Александра 58-й в карьере при 12 поражениях. Кроме того, россиянин одержал вторую победу подряд. В декабре 2018 года на турнире RCC 5 в Екатеринбурге он заставил сдаться немца Йонаса Билльштайна.

Александр Шлеменко: Я не жалею ни себя, ни противника, но за жесткий стиль меня и любят

До этого Шлеменко потерпел три поражения, два из них - в боях под эгидой американской организации Веllator, которая и сделала его известным и успешным. Шлеменко был чемпионом Веllator в среднем весе и трижды защищал титул. Но в 2018 году контракт закончился, чему Александр, по его собственным словам, был даже рад. Теперь он хочет попасть в сильнейшую лигу в мире - Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).