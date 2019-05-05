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Рубрика: Происшествия
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Умирающего онкобольного заставили купить бесплатный протез, который... бесследно исчез
Текст: Светлана Добрынина ("Российская газета", Свердловская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 96(7854)
В чудовищной истории лечения страдавшего онкологией жителя Екатеринбурга Василия Супрунова разбираются сейчас следователи СКР, прокуратура и медицинские эксперты. Родственники ушедшего из жизни 65-летнего уральца обвиняют врачей городской больницы N 14 в обмане и манипуляциях с доверием пациентов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По утверждению сыновей Супрунова, лечащий врач уговорил семью для облегчения страданий отца приобрести дорогой эндопротез. Долго убеждать не пришлось: у больного опухоль стремительно сжимала стенки пищевода, и мужчина уже с трудом проглатывал не только еду, но и воду. Медик предложил несколько вариантов решения проблемы, и родные выбрали самый современный - малотравмирующий, но дорогой: установку в пищевод стента - особой трубочки, которая разжимает стенки пищевода и дает возможность больному есть самостоятельно.

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- Врач сказал, что имплант стоит около 50 тысяч рублей. Для нашей семьи это серьезные деньги, но такую сумму мы собрали и протез купили. Вскоре нам сообщили, что операция по установке стента прошла успешно, - рассказывает сын Василия Супрунова Виктор. - Каково же было наше удивление, когда через несколько месяцев во время рентгена грудной клетки выяснилось, что никакого протеза в пищеводе нет. На вопрос лечащему врачу, куда могла исчезнуть плетенная железная трубочка, мы получили ошарашивающий ответ: вышла естественным путем!

Опытные рентгенологи подтвердили, что не заметить стент на снимке невозможно - даже если он состоит из нитей толщиной в волос. Следовательно, протез либо не устанавливали, либо он из тела исчез. Впрочем, как утверждают эксперты, последний вариант вполне вероятен, если протез в пищеводе не закрепился. Заметим, что каждый имплант имеет уникальный номер, который фиксируется во время операции. И именно по этому коду следователи планируют установить, была ли манипуляция "липовой".

Прокуратура на Урале проверит факт оплаты умирающим бесплатного протеза

Не успели Супруновы отойти от шока с исчезновением импланта, как их ждал новый "сюрприз". С ними связались представители страховой компании и сообщили, что больница выставила им счет на оказание высокотехнологичной помощи по установке протеза.

- Мы объяснили, что операция была, но протез мы покупали сами. О бесплатном никто и не заикался, - говорит Виктор Супрунов. - Такая "медицинская помощь" больше похожа на манипуляции мошенников!

- Вопрос был не в деньгах, а в физическом наличии импланта, который я мог поставить этому пациенту. Но необходимого протеза на медицинском складе не было, а ждать больной не мог. Мы не вправе настаивать на операции, можем только объяснить родственникам, каков спектр наших возможностей, - настаивает хирург, лечивший Супрунова.

Прокуратура уже ведет проверку, чтобы установить, делали ли Василию Супрунову операцию по установке эндопротеза

С руководством больницы о "спектре возможностей" поговорить не удалось. Соединять нас с главврачом в приемной не стали. Трубку долго передавали от специалиста к специалисту, и после этого мы услышали одну лишь истеричную фразу: "Обращайтесь в прокуратуру". И прокуратура уже ведет проверку, чтобы установить, делали ли Василию Супрунову операцию по установке эндопротеза, и из каких источников ее проведение финансировалось. Следственный комитет назначил судмедэкспертизу.

Кстати, в территориальном фонде медстрахования подтвердили, что ГКБ N14 стенд для пищевода не закупала, а документы на оплату в страховую компанию предъявляла...

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