В Челябинске врач выписал ребенку рецепт от 1919 года

Курьезный случай произошел в Челябинске: педиатр выписала годовалой девочке рецепт на бланке, который был утвержден еще Минздравом СССР в 1988 году.

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети челябинец Александр Олексюк.

Когда родители вчитались, то оказалось,что больная получила рецепт 4 мая 1919 года. Дело в том, что на бланке стояли первые цифры года - "19" вместо "20". Детский врач автоматически дописал последние две цифры текущего года, и в итоге рецепт оказался датирован 1919-м.



- Вот что значит основательность: уже и страны такой нет, а бланки Минздрава СССР - в ходу. Видимо, их напечатали сразу на 30 лет вперед, или на 300. Кто ж думал, что оно так выйдет, - отмечает автор.

Пользователи соцсети тут же отреагировали: "Хорошо жили. Думали о будущем".

Получить оперативно комментарий в министерстве здравоохранения Челябинской области не удалось.