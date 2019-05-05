В шести населенных пунктах Зауралья огонь перекинулся на жилые дома

В Курганской области уже третий день бушуют пожары из-за аномальной жары и сильного ветра. Как сообщили в МЧС по региону, в минувшие сутки произошел переход огня на жилые дома и хозяйственные постройки в шести населенных пунктах в пяти муниципальных образованиях - городе Кургане, Белозерском, Кетовском, Мишкинском и Юргамышском районах.

По предварительным данным, огнем уничтожены и повреждены 84 строения. Всего за прошедшие сутки зарегистрированы 162 возгорания, в том числе 121 техногенный пожар, 41 лесной пожар на площади более 1400 гектаров. На данный момент продолжают действовать 15 лесных пожаров.

Пожарные отстояли 900 жилых домов, в которых проживают более 2,5 тысяч человек. В регионе продолжает работу авиация МЧС России. Прибывший из Екатеринбурга вертолет Ми-8 осуществляет сбросы воды вблизи поселка Скаты Белозерского района. Кроме того, сегодня в аэропорт Кургана из Красноярска прибыл самолет-амфибия Бе-200ЧС Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС РФ.

Всего для ликвидации пожаров на территории Зауралья привлечено 455 человек и 111 единиц техники, в том числе от МЧС России - 275 человек и 54 единицы техники.