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05.05.2019 11:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В шести населенных пунктах Зауралья огонь перекинулся на жилые дома

Текст: Елена Мационг

В Курганской области уже третий день бушуют пожары из-за аномальной жары и сильного ветра. Как сообщили в МЧС по региону, в минувшие сутки произошел переход огня на жилые дома и хозяйственные постройки в шести населенных пунктах в пяти муниципальных образованиях - городе Кургане, Белозерском, Кетовском, Мишкинском и Юргамышском районах.

Потушен бушевавший сутки пожар в селе Красногорск на Сахалине

По предварительным данным, огнем уничтожены и повреждены 84 строения. Всего за прошедшие сутки зарегистрированы 162 возгорания, в том числе 121 техногенный пожар, 41 лесной пожар на площади более 1400 гектаров. На данный момент продолжают действовать 15 лесных пожаров.

Пожарные отстояли 900 жилых домов, в которых проживают более 2,5 тысяч человек. В регионе продолжает работу авиация МЧС России. Прибывший из Екатеринбурга вертолет Ми-8 осуществляет сбросы воды вблизи поселка Скаты Белозерского района. Кроме того, сегодня в аэропорт Кургана из Красноярска прибыл самолет-амфибия Бе-200ЧС Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС РФ.

Всего для ликвидации пожаров на территории Зауралья привлечено 455 человек и 111 единиц техники, в том числе от МЧС России - 275 человек и 54 единицы техники.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Курган Лесные пожары
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