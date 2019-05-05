В Зауралье возбудили дела по факту природных пожаров

В Курганской области по фактам пожаров, приведших к возгоранию жилых домов и строений, сотрудники государственного пожарного надзора возбуждено три уголовных дела.

Кроме того, планируется завести еще два уголовных дела по статье 168 УК РФ по фактам пожаров в поселке Смолино, примыкающему к Кургану, и в СНТ "Коммунальщик-2" в Кургане, сообщили в МЧС по региону.

При патрулировании населенных пунктов сотрудники пожарного надзора за прошедшие сутки выявили и привлекли к административной ответственности пять нарушителей, допустивших разведение открытого огня в условиях особого противопожарного режима в Кургане, Петуховском, Мокроусовском и Альменевском районах.

В результате пожара в деревне Ордина Курганской области погибла пожилая женщина: огонь от природного пожара перешел на дом, в котором она находилась.

По предварительным данным, огнем уничтожены и повреждены 84 строения. Действиями пожарно-спасательных подразделений предотвращено распространение перехода огня на более 900 жилых домов, где проживают более 2,5 тысячи человек, в том числе 607 детей. Работу по тушению пожаров продолжает авиация МЧС России. В населенных пунктах региона действует режим ЧС.