Нападающий "Млада-Болеслава" Николай Комличенко сделал дубль в матче плей-офф чемпионата Чехии по футболу против "Теплице" (8:0).

В активе Комличенко уже 26 мячей в нынешнем сезоне. Таким образом, россиянин установил рекорд чешского первенства по количеству голов за один сезон. Николай превзошел достижение Давида Лафаты, который семь лет назад завершил чемпионат с 25 мячами.

Контракт с "Млада-Болеславом" Комличенко подписал в январе этого года. До того игрок выступал за свою команду на правах аренды из "Краснодара", воспитанником которого он является.

Не исключено, что нынешний сезон станет последним для Николая в Чехии. У нападающего есть вариант с возвращением на родину, где им интересуются клубы из первой пятерки. Подписать Комличенко желает также турецкий "Бешикташ".