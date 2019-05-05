Росстат рассказал, для чего россияне чаще всего используют интернет

Федеральная служба госстатистики изучила предпочтения россиян в интернете. В результате проведенного опроса, на который ссылается телеканал RT, выяснилось, что чаще всего сограждане используют сеть для общения в социальных сетях. Такой ответ дали 62 процента опрошенных. Причем, большинству из них от 15 до 19 лет. Примерно 50 процентов участников опроса признали, что всемирная паутина служит им для чтения новостей и статей, еще 36 процентов скачивают фильмы, музыку и игры.

Около 35 опрошенных используют интернет, чтобы совершить финансовые операции - оплачивают услуги или делают денежные переводы. Еще 26,5 процента покупают в сети товары и услуги, а также подают объявления о продаже.

Всего интернетом пользуются 72 процента жителей России в возрасте от 15 лет.