Самолет президента Греции из-за штормового ветра сел не в том аэропорту

Самолет президента Греции Прокописа Павлопулоса из-за штормовых ветров не смог совершить посадку в городе Ханья на острове Крит. Как передают местные СМИ, из-за погодных условий пилоты были вынуждены изменить аэропорт прибытия. В итоге лайнер приземлился в Ираклионе, к месту назначения главе государства пришлось добираться на автомобиле.

Из-за сильного ветра и проливных дождей с грозами в Греции был отменен ряд рейсов, местом вылета или прибытия которых значились аэропорты на островах Крит, Кос и др., а также в некоторых других частях страны.