Сборная России по хоккею выиграла Евротур

Национальная команда России по хоккею досрочно стала первой в общем зачете Евротура нынешнего сезона.

Это стало возможным благодаря победе шведской сборной в матче с Финляндией (2:1) в заключительном туре последнего этапа Евротура - Чешских игр. Итог этого поединка гарантировал нашим хоккеистам триумф в турнире.

В активе россиян в общем зачете 19 очков. Столько же у финнов, но по личным встречам впереди команда Ильи Воробьева. В ходе Евротура наши трижды обыграли Суоми и один раз уступили.

Добавим, что сегодня в 19:00 по Москве Россия сыграет с Чехией.