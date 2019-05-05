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05.05.2019 17:39
Рубрика: Спорт

Сборная России по хоккею выиграла Евротур

Текст: Артур Нанян

Национальная команда России по хоккею досрочно стала первой в общем зачете Евротура нынешнего сезона.

Фото: GRANT HALVERSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
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Это стало возможным благодаря победе шведской сборной в матче с Финляндией (2:1) в заключительном туре последнего этапа Евротура - Чешских игр. Итог этого поединка гарантировал нашим хоккеистам триумф в турнире.

В активе россиян в общем зачете 19 очков. Столько же у финнов, но по личным встречам впереди команда Ильи Воробьева. В ходе Евротура наши трижды обыграли Суоми и один раз уступили.

Добавим, что сегодня в 19:00 по Москве Россия сыграет с Чехией.

Спорт Хоккей Евротур Спортивные организации Федерация хоккея России Сборная России по хоккею
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