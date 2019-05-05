Сборная России по хоккею пока не радует болельщиков. Собрав сильнейший за последние годы состав, национальная команда проиграла два матча Евротура подряд. Заключительный поединок чешского этапа хоккеисты провели против хозяев турнира. А ранее "красная машина" уступила Швеции и Финляндии.

От обилия суперзвезд НХЛ, которые в этом году уже закончили поход за Кубком Стэнли и примчались помочь сборной России, в глазах рябит. Малкин, Кучеров, Ковальчук, Василевский. Два дня назад в Чехии к ним присоединились Овечкин с Кузнецовым. Добавьте сюда очень качественных защитников - Зайцев, Проворов, Орлов, Сергачев не на последних ролях за океаном. По именам получается команда, у которой на чемпионате мира в Словакии может быть только одна задача - золотые медали. Но пока звезды, надев форму с двуглавым орлом, откровенно не блещут.

Матчи Евротура против Швеции (4:6) и Финляндии (1:3) объединяет главное. Сборная пока очень плохо играет в меньшинстве. И зарабатывает слишком много удалений. Именно в неравных составах были допущены ошибки, исправить которые не получилось. Против шведов дважды на скамейку штрафников оправлялся Евгений Малкин. С финнами трижды подряд правила нарушал Никита Кучеров. Очевидно, сказывается и разная трактовка судьями одних и тех же моментов в НХЛ и на чемпионатах мира, где соревнуются по правилам Международной федерации хоккея (ИИХФ). Об этом же после матча говорил и главный тренер россиян Илья Воробьев.

- Много удалений, надо ребятам привыкать к правилам ИИХФ. Эту тему надо исключить, - заметил он.

Очень хорошо, что у тренерского штаба есть матчи Евротура, на которых можно пробовать разные сочетания игроков. Все-таки пока наиболее цельно смотрятся звенья, основанные на игроках из КХЛ, - им не нужно привыкать к площадкам другого размера, правилам, системе игры. Энхаэловцы пока только адаптируются, в том числе и после долгого перелета, смены климата и часовых поясов. Поэтому неудачи сейчас в какой-то степени даже полезны. Они дают понимание, над чем команде необходимо поработать в ближайшие несколько дней.

- Качество нашей игры не устроило, будем работать дальше. Сейчас мы немного физикой занялись, думаю, что с каждым днем мы должны становиться лучше и подойти к чемпионату мира совсем в другой форме, - заявил журналистам после поражения от финнов Илья Воробьев.

Зачатки той игры, которую ждут от сборной болельщики в Братиславе, впрочем, уже проявляются. Например, Александр Овечкин успел забить свой фирменный гол из левой точки вбрасывания, причем с передачи партнера по "Вашингтону" Евгения Кузнецова. Именно Ови размочил счет в концовке встречи с финнами. А лучший бомбардир регулярного сезона НХЛ Никита Кучеров отличился в игре со шведами.

Теперь задача тренерского штаба - сделать так, чтобы снайперы отличались не эпизодами, а на регулярной основе. "Ищем оптимальные варианты, будем думать. Надо посмотреть видео, проанализировать игру и сделать правильные выводы", - констатировал Илья Воробьев.

Сами игроки два поражения в Евротуре восприняли, кажется, ровно так, как надо. То есть без паники, но достаточно серьезно.

- Это часть подготовки к чемпионату мира. У нас много недавно приехавших ребят, нужно время, чтобы найти взаимопонимание. Сборная Финляндии здорово боролась, работала на льду с серьезной отдачей. Они были лучше нас, - сказал журналистам капитан сборной России и самый опытный ее игрок Илья Ковальчук. - Впервые все вместе собрались, одна тренировка была. Те ребята, которые только что приехали, еще просыпаются в три часа утра, идет акклиматизация. Хорошо, что все сыграли сегодня. Поняли, что площадка чуть больше и нужно больше двигаться.

Хоккеисты сборной России допускают слишком много удалений и очень плохо играют в меньшинстве

До старта чемпионата мира остается несколько дней. Первый матч в Братиславе сборная России проведет 10 мая. И сейчас главная интрига - кто попадет в окончательную заявку команды. Претендентов намного больше, чем мест в составе. Но, судя по всему, приоритет будет отдан игрокам из НХЛ, тогда как из кахаэловцев наибольшие шансы поехать в Словакию имеют новоиспеченные обладатели Кубка Гагарина из ЦСКА.

Кубок Стэнли

Сборная России может получить дополнительное подкрепление из-за океана. Это произойдет, если продолжающий борьбу за Кубок Стэнли "Коламбус Блю Джекетс" проиграет серию "Бостону".

В составе "жакетов" сразу трое россиян. Это вратарь Сергей Бобровский, форвард Артемий Панарин и защитник Владислав Гавриков. Последний буквально накануне дебютировал в НХЛ. Он провел на льду 14 минут 17 секунд и закончил матч с показателем полезности "-1". "Коламбус" этот поединок проиграл 3:4, и теперь счет в серии до четырех побед 3:2 в пользу "Бостона".