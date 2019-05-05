Израиль заверил, что ситуация в Газе не повлияет на "Евровидение"

Конкурс "Евровидение-2019" в Тель-Авиве пройдет без изменений, несмотря на ситуацию с ракетными обстрелами сектора Газа. Об этом сообщила израильская корпорация общественного вещания Kan, ответственная за организацию и проведение "Евровидения".

"В соответствии с указаниями Управления тыла, все события конкурса "Евровидение" пройдут, как планировалось, без изменений. Подготовка проходит в рутинном режиме. Делегации продолжают репетировать, готовясь к конкурсу "Евровидение", который пройдет в Выставочном центре Тель-Авива. Артисты и делегации счастливы, что находятся в Тель-Авиве и представляют свои страны", - цитирует заявление корпорации ТАСС.

Напомним, что два полуфинала "Евровидения-2019" пройдут в Выставочном центре Тель-Авива 14 и 16 мая 2019 года, а финал конкурса состоится там же 18 мая. Ведущими станут израильская супермодель Бар Рафаэли и шоумен Эрез Таль. Россию на конкурсе представит певец Сергей Лазарев.