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05.05.2019 18:28
Рубрика: Общество

Репетитор для папы

Сколько стоит изучение школьных предметов родителями
Текст: Марина Гусенко
Родители российских школьников начали нанимать себе репетиторов, чтобы не уступать детям в знании школьных предметов, а также помогать им осваивать школьную программу.
"Чему равна сумма углов в треугольнике? Забыли? А как же вы своему Петьке поможете уроки делать?" Фото: Сергей Михеев/ РГ "Чему равна сумма углов в треугольнике? Забыли? А как же вы своему Петьке поможете уроки делать?" Фото: Сергей Михеев/ РГ
"Чему равна сумма углов в треугольнике? Забыли? А как же вы своему Петьке поможете уроки делать?" Фото: Сергей Михеев/ РГ

Тратят они на свое обучение до 144 тысяч рублей за год, посчитали специалисты образовательного сервиса Tutor.

Наибольшей популярностью среди школьных предметов у родителей пользуются английский язык (его изучают 23 процента от числа родителей, берущих уроки у репетиторов). На втором месте - русский язык (16 процентов), потом следует математика - 15 процентов.

Фото: iStock
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Более двух третей родителей из двух тысяч опрошенных сервисом Tutor признались, что не всегда сами понимают домашние задания своих детей.

Одна из главных причин повышения спроса на онлайн-сервисы с репетиторами среди родителей - ежегодное изменение образовательных программ, а повышенный спрос на английский язык говорит о том, что занятия в больших классах не дают возможности ученикам получать должную практику, уточняют в Tutor.

Стоимость обучения варьируется в зависимости от предмета. Так, изучение иностранных языков стоит в среднем полторы тысячи рублей в час. Средний период подготовки - 96 занятий за год. Получается 144 тысячи рублей в год.

Русский язык, как и математика, стоят чуть дешевле - тысячу рублей в час. А если ребенок готовится к олимпиаде и родитель вместе с ним - вдвое дороже, две тысячи в час. Правда, на подготовку к олимпиаде требуется в среднем 32 часа, значит, стоит такой курс в среднем 64 тысячи рублей.

Фото: Юрий Белинский / ТАСС
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Берут родители уроки у репетиторов и для того, чтобы подготовить своих детей к начальной школе. Средняя стоимость часа - тысяча рублей, среднее количество занятий - 24. Итого подготовка к школе может обойтись в 24 тысячи.

В Европе уже несколько лет отмечается схожая тенденция: родители тоже начинают заниматься с репетиторами. Изменение школьных программ во многих европейских странах приводит к тому, что они сначала сами пытаются понять предмет, а уже потом обращаются к репетиторам за помощью детям. Некоторые родители предпочитают сами все объяснять своим детям.

Дополнительным образованием охвачены до 65 процентов школьников

Как рассказала "РГ" завлабораторией исследований социального развития Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Авраамова, действительно, за последние 10-15 лет сильно выросла вовлеченность родителей в школьное образование детей. Кроме того, дополнительным образованием охвачены до 65 процентов школьников. Это связано с выстраиванием жизненной траектории детей и повышением их конкурентоспособности. Чем лучше ребенок сдаст ЕГЭ, тем в лучший вуз он поступит и тем успешнее потом трудоустроится.

Общество Образование Общество Семья и дети
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