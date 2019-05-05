СМИ: Меган Маркл и принц Гарри переезжают в Калифорнию

Герцог и герцогиня Сассекские планируют переехать в Калифорнию после рождения первенца. Об этом сообщило издание The Sun, ссылаясь на друзей Меган Маркл, бывшей голливудской актрисы.

По информации газеты, Меган Маркл и принц Гарри ищут дом в Лос-Анджелесе. Именно там прошло детство Маркл. Отмечается, что одна из причин переезда - близость герцогини к своей матери Дории Редлан.

"Меган хочет дом в Лос-Анджелесе. Она любит этот город, его образ жизни и климат", - рассказал один из источников издания.

"Пребывание там даст ей больше свободы, независимости от дворца и прессы... Она герцогиня в Великобритании, но может быть королевой в Лос-Анджелесе", - добавил неназванный друг Маркл.