Споры по интеллектуальным правам станут рассматривать отдельные суды

Судебные решения о блокировке пиратского контента в Интернете начнут проверять независимые судебные инстанции: отдельные апелляционные и кассационные суды. Новые правила повышают гарантии объективности в таком достаточно чувствительном для общества вопросе.

"Российская газета" публикует масштабный и по объему, и по значению документ: постановление пленума Верховного суда России, разъясняющее тонкости защиты интеллектуальных прав.

Сегодня каждому человеку так или иначе приходится сталкиваться с интеллектуальной частью ГК. Хотите посмотреть бесплатно фильм, только что вышедший в прокат? Это невозможно. Мосгорсуд за год с небольшим принял 9,7 тысячи решений о блокировке контента на пиратских сайтах. Кино, музыка, книги - ничто не может находиться в Сети без разрешения авторов.

Судья Верховного суда России Вячеслав Горшков в ходе обсуждения документа особо подчеркнул, что подобные решения не принимаются автоматически. Процент отказов достаточно высок: в период с 1 января прошлого года по 3 апреля нынешнего суд отклонил 3701 заявление о блокировке.

Подобный механизм позволяет авторам оперативно удалять пиратский контент.

Де-юре это называется принятием предварительных обеспечительных мер. Если владельцы сайта имеют право показывать кино, они могут это доказать в суде, и фильм разблокируют.

В ближайшее время апелляционные и кассационные жалобы на такие решения будут рассматриваться не внутри одного суда, а отдельными апелляционными и кассационными судами: Первым апелляционным судом общей юрисдикции и Вторым кассационным судом общей юрисдикции. При этом блокировка пиратских ресурсов лишь один из громадного блока вопросов, связанных с защитой интеллектуальных прав.

"Постановление пленума дает толкование не только по материально-правовым, но и по процессуально-правовым вопросам, - подчеркивает адвокат Вячеслав Голенев. - Устранено достаточное количество практических проблем".

Например, по его словам, закрепляется презумпция принадлежности сайта администратору его домена, что влечет за собой признание администратора сайта в качестве владельца этого сайта.

"Бремя доказывания иного возлагается на него, - говорит Вячеслав Голенев. - Хорошо, что Верховный суд закрепляет практику, формирование которой происходило с большим трудом". Также он обращает внимание, что повышен стандарт доказывания по спорам о взыскании компенсации за нарушение интеллектуальных прав. Истцам теперь надлежит обосновывать размер компенсации, приводить конкретные доказательства и расчеты. Требовать огромные суммы, взятые с потолка, не получится.