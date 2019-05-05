Стартовала эстафета огня II Европейских игр

Вторые Европейские игры, которые летом примет Минск, обрели один из своих главных символов - огонь. Старт эстафеты "Пламя мира" был дан в Риме, где находится исполнительный офис Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).

Первыми факелоносцами, которые приняли участие в торжественной церемонии зажжения огня, стали титулованные белорусские олимпийцы - чемпионы в беге на 100 м и в прыжках на батуте Юлия Нестеренко и Владислав Гончаров, а также обладательница четырех золотых наград в фехтовании Елена Белова, выступавшая в Мехико, Мюнхене и Монреале за команду Советского Союза.

Эстафета огня продлится 50 дней. Сначала члены Белорусской федерации альпинизма доставят "Пламя мира" на вершину Монблана. Затем маршрут эстафеты пройдет через Австрию, Чехию, Венгрию, Польшу, Словакию и Словению. В белорусском Бресте огонь окажется 12 мая. Факел пронесут более чем по 60 населенным пунктам во всех регионах страны. Финиширует эстафета на церемонии открытия II Европейских игр 21 июня в Минске.

В столице Беларуси, кстати, все уже готово к большому спортивному событию. Это подтвердили президент ЕОК Янез Кочиянчич и председатель координационной комиссии Европейских игр Спирос Капралос.

- Сегодня мы находимся на заключительной стадии подготовки к Играм, - заявил Янез Кочиянчич на пресс-конференции. - На данный момент мы очень довольны проделанной работой. Не думаю, что впереди нас ждут какие-то непредвиденные проблемы, поэтому мы с уверенностью говорим, что Минск готов к проведению турнира. Конечно, еще есть моменты, над которыми необходимо поработать, но я уверен, что наши белорусские коллеги сделают все на высшем уровне.

В эстафете "Пламя мира" примут участие 450 факелоносцев, 100 добровольцев и 10 хранителей огня

Напомним, что II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В них примут участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.