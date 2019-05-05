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05.05.2019 22:50
Рубрика: Спорт

Финн топит баню

Главный тренер "Кузбасса" Саммелвуо ведет команду к титулу
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск № 96(7854)
Во вторник в Кемерове состоится третий, и, возможно, последний, матч финальной серии мужской Суперлиги между местным "Кузбассом" и действующим обладателем титула казанским "Зенитом". После двух встреч в столице Татарстана сенсационно лидирует "Кузбасс" - 2-0.
Обычно крепкий блок казанского "Зенита" в этой финальной серии пока не справляется с нападением "Кузбасса". Фото: www.volley.ru Обычно крепкий блок казанского "Зенита" в этой финальной серии пока не справляется с нападением "Кузбасса". Фото: www.volley.ru
Обычно крепкий блок казанского "Зенита" в этой финальной серии пока не справляется с нападением "Кузбасса". Фото: www.volley.ru

Поражение подопечных Владимира Алекно в стартовой игре (0:3) показалось неожиданностью, но после 1:3 во втором матче видится уже закономерность. "Кузбасс", возглавляемый новым главным тренером сборной России финским специалистом Туомасом Саммелвуо, отлично подготовился к битве за "золото".

Назван расширенный состав женской волейбольной сборной на Лигу наций

Олимпийские чемпионы Лондона-2012 Александр Бутько и Максим Михайлов, звездные легионеры француз Эрвин Нгапет и американец Мэттью Андерсон оказались бессильны против слаженной, хорошо поставленной командной игры кемеровчан. Лучшими бомбардирами второго матча в рядах "Кузбасса" стали Виктор Полетаев (23) и Ярослав Подлесных (17).

- Не особо что-то изменилось между первым и вторым матчем. "Кузбасс" пока переигрывает нас, у кемеровчан все получается, - считает наставник "Зенита" Алекно. - У соперника свобода действий, у нас нет права на ошибку, и это сильно мешает. Вот основная причина такого количества брака. Но мы немало выиграли серьезных соревнований, находясь в тяжелых ситуациях. У нас есть какой-то шанс. Попробуем.

Интересно, что "Кузбасс", дебютировав в Суперлиге в сезоне-2010/11, еще ни разу не становился призером чемпионата страны. В прошлом году команда была четвертой.

Владимир Алекно: У нас нет права на ошибку, и это сильно мешает

Тем временем

На майских праздниках завершился чемпионат женской Суперлиги. "Золото" взяли столичные динамовки, победившие в финале (3-0) дебютанта элиты "Локомотив" (Калининградская обл.). Бронзовые награды завоевала "Уралочка" (Свердловская обл.), причем команда завершила серию против казанского "Динамо" (3-1) в день рождения своего наставника Николая Карполя.

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