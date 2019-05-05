В ДНР произошло столкновение с украинскими диверсантами

Народная милиция Донецкой народной республики предотвратила проникновение в ДНР группы украинских диверсантов. Как передает Донецкое агентство новостей, после столкновения противник был вынужден отступить.

"Умелыми действиями наших военнослужащих ДРГ противника была обнаружена. В ходе завязавшегося огневого боя диверсанты понесли потери - один убитый и до трех раненых, остальные позорно бежали, бросив одного из военнослужащих на месте боестолкновения", - заявил заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, раненый скончался от полученных ранений, несмотря на усилия медиков.

Между тем в представительстве ДНР в СЦКК проинформировали, что украинские силовики четыре раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня. Под обстрел попали районы поселка шахты Трудовская на западе Донецка, а также сел Васильевка и Минеральное вблизи Ясиноватой. Применялись минометы, гранатометы и стрелковое оружие.