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05.05.2019 14:27
Рубрика: В мире

В ДНР произошло столкновение с украинскими диверсантами

Текст: Юрий Когалов

Народная милиция Донецкой народной республики предотвратила проникновение в ДНР группы украинских диверсантов. Как передает Донецкое агентство новостей, после столкновения противник был вынужден отступить.

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"Умелыми действиями наших военнослужащих ДРГ противника была обнаружена. В ходе завязавшегося огневого боя диверсанты понесли потери - один убитый и до трех раненых, остальные позорно бежали, бросив одного из военнослужащих на месте боестолкновения", - заявил заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, раненый скончался от полученных ранений, несмотря на усилия медиков.

Между тем в представительстве ДНР в СЦКК проинформировали, что украинские силовики четыре раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня. Под обстрел попали районы поселка шахты Трудовская на западе Донецка, а также сел Васильевка и Минеральное вблизи Ясиноватой. Применялись минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины
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