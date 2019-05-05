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05.05.2019 22:29
Рубрика: В мире

Против гамбургского счета

В Гамбурге прошел массовый митинг из-за повышения цен на арендное жилье
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 96(7854)
В Гамбурге состоялась массовая демонстрация против повышения арендной платы за жилье, особенно социальное. Несмотря на непогоду, на улицы вольного ганзейского города вышли более пяти с половиной тысяч человек. Правда, полиция назвала чуть более скромные цифры - около трех тысяч протестующих. "Спекулянты - вон!", "Акул недвижимости - на бутерброды" - пестревшие в толпе лозунги красноречиво показывали градус народного недовольства.
Протестующие в Гамбурге притворялись домами с вывесками "Защитите моих арендаторов" и "Арендуйте меня". Фото: Reuters Протестующие в Гамбурге притворялись домами с вывесками "Защитите моих арендаторов" и "Арендуйте меня". Фото: Reuters
Протестующие в Гамбурге притворялись домами с вывесками "Защитите моих арендаторов" и "Арендуйте меня". Фото: Reuters

"Акулы" - это крупные компании недвижимости, которые в последнее время стали активно приобретать в собственность дома и квартиры, до сих пор сдававшиеся по фиксированной цене гражданам с доходами ниже среднего по немецким меркам. Репортеры Hamburger Abendblatt, на месте побеседовавшие с участниками акции, приводят типичные для города истории. Вольфганг Мей и Йохен Фишер - обоим пенсионерам по 74 года - с тревогой наблюдают, как в их районе скупают один дом за другим и социальное жилье переходит в разряд приватизированного. А это позволяет квартирным хозяевам на формально законном основании повышать плату для съемщиков. "В отношении наших квартир пока еще действуют механизмы по сдерживанию цен, но кто знает, что будет дальше?" - признают они.

Фото: instagram.com/lobodaofficial
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Этот процесс затрагивает не только социальный фонд, но и сказывается на общем ценообразовании. "Мой сын после учебы вернулся в Гамбург, и теперь он платит 550 евро за комнату в 13 квадратных метров. Это же безумие!" - жалуется Фишер. Он, как и многие другие горожане, уверен, что владельцы сдающейся недвижимости наживаются на гражданах и на фундаментальном праве каждого иметь крышу над головой. Муж и жена, которым слегка за тридцать, пришли на митинг с пятилетним ребенком. Они говорят, что хотели бы купить собственный дом, чтобы инвестировать в будущее сына или в собственную старость, но не могут себе это позволить из-за скачка цен. По их словам, многим семейным парам приходится оседать в не слишком благополучных районах, не приспособленных для жизни с детьми. А студентки юрфака Ина, Ниока, Мари и Эмма приводят расчеты, что ставки на жилье, за которое им приходится платить по 600 - 800 евро в месяц, "нереалистичны" и завышены в полтора или почти два раза. Как передает "Немецкая волна", сегодня в Германии не хватает более 5,5 миллиона социальных квартир.

В мире Европа Германия
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