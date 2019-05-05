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05.05.2019 16:23
Рубрика: В мире

В Германии Россию признали сверхдержавой

Текст: Сергей Новиков

В Германии констатировали, что Россия вновь стала сверхдержавой, а Западу рано или поздно придется пойти ей навстречу. Об этом написал шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье.

"Россия снова стала Россией, сверхдержавой двух континентов, огромной евразийской империей с широкой сферой интересов от Средиземного моря и Ближнего Востока до Латинской Америки, оплотом православия, Третьим Римом", - написал журналист, признавая, что Запад упустил возможность выстроить доверительные отношения с Россией после распада СССР. Тогда в НАТО приняли другое решение, альянс стал расширяться на восток.

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По мнению Штюрмера, Западу рано или поздно придется пойти навстречу России. Он уверен, что сделать это нужно как можно раньше. Журналист отмечает, что парадокс взаимного гарантированного уничтожения показывает, что сверхдержавы могут выжить только вместе или погибнуть.

"Глобализация проблем, развитие цифровых технологий во всех сферах жизни, расширение поля деятельности до околоземного космического пространства, а также гибридные и кибервойны - это не абстрактные вещи, а реальные угрозы", - отмечает журналист.

В мире Европа Германия
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