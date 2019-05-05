В Израиле заявили о 430 выпущенных из сектора Газа ракетах

За минувшие сутки по территории Израиля из сектора Газа было выпущено 430 ракет. Об этом сообщила в Twitter Армия обороны Израиля.

Как уточняет израильское издание Haaretz, 180 ракет были запущены в ночь с субботы на воскресенье.

"Мы не можем принять эту ситуацию. Мы нанесем ответный удар. Мы позаботимся о том, чтобы палестинская террористическая организация не смогла продолжить эти атаки, и мы просим международное сообщество осудить их самым решительным образом", - заявил в видеообращении в Twitter пресс-секретарь МИД Израиля Эммануэль Нахшон. Он также сообщил, что в результате атак погиб один человек, еще несколько получили ранения.

Ответ не заставил себя долго ждать. Израильскими военными были атакованы 60 объектов на территории Газы. В Twitter Армии обороны Израиля появилась информация о том, что среди пораженных целей - пусковые установки для ракет, командный центр палестинского движения ХАМАС, а также склад оружия.