Новости

Более 2,5 тысячи кадетов пройдут маршем в столичном Парке Победы 6 мая 11:50
МИД прокомментировал идею ядерной сделки между Россией, США и Китаем 11:42
Панамским пиратам предъявили обвинение в убийстве гражданина Новой Зеландии 11:40
Кошка бахчисарайского парка усыновила еще четырех бельчат 11:30
В Гамбурге тысячи человек протестуют против повышения жилищной аренды 11:27
Видео: Лемуры из Пермского зоопарка принимают солнечные ванны 11:25
В шести населенных пунктах Зауралья огонь перекинулся на жилые дома 11:10
Исследование: Почему люди с депрессией предпочитают грустную музыку 11:00
Постпред не исключил выхода РФ из Европейской конвенции по правам человека 10:52
В Киевской области убит замначальника отделения полиции 10:49
В Башкирии из-за уснувшего водителя пострадали четыре человека 10:43
Папа Римский отправляется в четвертое с начала года зарубежное турне 10:42
В Уфе молодой водитель насмерть сбил пенсионера 10:38
Мадонна: Меня упрекают в том, что я недостаточно молода 10:35
Президент "Зенита" ответил на вопрос, получит ли Кокорин медаль чемпиона 10:29
В Израиле заявили о 430 выпущенных из сектора Газа ракетах 10:21
СМИ: Меган Маркл и принц Гарри переезжают в Калифорнию 10:14
В Московском регионе сегодня потеплеет до 22 градусов 10:00
Бывший главком НАТО предложил запретить россиянам въезд в США 09:51
Найден бортовой самописец из съехавшего в реку Boeing 09:48
Бетербиев победил Калайджича и защитил титул чемпиона мира 09:40
Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России 09:13
Несколько улиц перекроют в Москве из-за матча ЦСКА - "Динамо" 08:56
Вице-канцлер Германии предложил защищать Прибалтику и Польшу от России 08:26
Зеленский пообещал ответ на паспортизацию Донбасса 07:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
05.05.2019 10:49
Рубрика: В мире

В Киевской области убит замначальника отделения полиции

Заместитель начальника Барышевского отделения полиции застрелен в ночь на воскресенье в Киевской области.

Фото: Getty Images/ Brendan Hoffman
На Украине создана группа по расследованию преступлений Порошенко

Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на управление Нацполиции по области.

По информации правоохранителей, он был убит вне службы, когда находился в одном из местных кафе. "Пуля попала в шею. Медики пытались спасти ему жизнь, однако их усилий оказалось мало", - передает "112 Украина".

На данный момент ведется расследование всех обстоятельств происшествия, открыто уголовное производство.

В мире экс-СССР Украина
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Постпред не исключил выхода РФ из Европейской конвенции по правам человека
Пушков усомнился в словах Трампа о хороших отношениях с Россией
КНДР подтвердила проведение ракетных испытаний
Вице-канцлер Германии предложил защищать Прибалтику и Польшу от России
Одного из лидеров ДАИШ ликвидировали в Афганистане