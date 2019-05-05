В Киевской области убит замначальника отделения полиции

Заместитель начальника Барышевского отделения полиции застрелен в ночь на воскресенье в Киевской области.

Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на управление Нацполиции по области.

По информации правоохранителей, он был убит вне службы, когда находился в одном из местных кафе. "Пуля попала в шею. Медики пытались спасти ему жизнь, однако их усилий оказалось мало", - передает "112 Украина".

На данный момент ведется расследование всех обстоятельств происшествия, открыто уголовное производство.