В Кувейте суд установил сумму залога для россиянки в 65 млн долларов

Апелляционный суд Кувейта разрешил освободить под залог россиянку Марию Лазареву, осужденную на 10 лет тюрьмы по обвинению в растрате госсредств. Как передает ТАСС, для этого ей понадобится собрать 20 миллионов кувейтских динаров, что соответствует 65,7 миллиона долларов. Аналогичная сумма залога была установлена и для ее коллеги Саида Дашти, проходящего по тому же делу.

Как пояснил РИА Новости советник председателя Торгово-промышленной палаты Москвы Владимир Сидоров, апелляционный суд постановил отменить решение суда первой инстанции о 10-летнем тюремном сроке и освободить россиянку и ее партнера под залог, если те смогут собрать необходимую сумму (131,5 миллиона долларов на двоих).

Напомним, Лазарева, возглавлявшая компанию KGL Investment, была задержана властями Кувейта в ноябре 2017 года. В мае 2018-го суд приговорил ее к 10 годам лишения свободы по обвинению в растрате средств Кувейтского портового управления и невыполнении работ по созданию портового хаба. Адвокаты россиянки подали апелляцию. Новое слушание назначено на 9 июня.