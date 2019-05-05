В результате взрыва на заводе химикатов в Чикаго погибли два человека

Два человека погибли, трое ранены, еще двое числятся пропавшими без вести в результате взрыва, который произошел на фабрике, производящей силиконовые химикаты, в Уокегане, расположенном примерно в 70 километрах к северу от Чикаго.

Сильный взрыв ощущался на большой территории в штате Иллинойс, рассказал CNN представитель полиции Уокегана. Все пострадавшие - работники фабрики. Раненые были сразу же доставлены в больницу с травмами средней и сильной степеней тяжести.

Работы по проверке и восстановлению здания затруднены тем, что на фабрику не было доставлено специальное оборудование. Поиск пропавших без вести пока приостановлен, но возобновится в воскресенье.

Причина взрыва пока не установлена. Сообщается, что после пожара, произошедшего на заводе 10 лет назад, никаких нарушений пожарной безопасности не наблюдалось. Предварительный ущерб от взрыва оценивается более чем в 1 миллион долларов. В результате ЧП пострадали минимум пять других близлежащих зданий.