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05.05.2019 18:09
Рубрика: В мире

В Риме в третий раз прошла акция "Бессмертный полк"

Текст: Нива Миракян (Рим)
Фото: Нива Миракян Фото: Нива Миракян
Фото: Нива Миракян

В "вечном городе" под стенами прекрасного замка Святого Ангела прошла международная акция "Бессмертный полк", в которой приняли участие как соотечественники, проживающие за рубежом, так и жители Рима.

Фото: РИА Новости
"Бессмертный полк" прошел в Нью-Йорке, Вашингтоне, Торонто и Гаване

Итальянская столица уже не первый раз отмечает День Победы. Однако, если изначально празднования организовывали в закрытой, частной форме, либо при русских школах, то последние три года акция проводится в виде народного уличного шествия.

"Наша акция проходит в Италии на протяжении нескольких лет в разных городах, начиная от Милана, Болоньи и заканчивая Палермо. Мы охватываем всю итальянскую географию и стараемся организовывать "Бессмертные полки" на самом высоком уровне, активно привлекая к ним наших итальянских коллег. Основным аспектом нашей работы является донесение исторической правды до итальянцев", - рассказала в беседе "РГ" координатор "Бессмертного полка" по Италии.

В двух шагах Ватикана, возле замка Святого Ангела, собравшиеся исполняли песни военных лет и вспоминали со слезами на глазах родных, перенесших все тяготы войны.

Фото: Оливера Икодинович/ агентство "Спутник"
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"Моя бабушка, Кузнецова Пелагея Степановна, 1914 г.р.,  провела всю блокаду в Ленинграде, куда приехала за несколько лет до войны из Белгородской обл. В Ленинграде у нее было 4 брата с семьями, братьев призвали на войну, их семьи с детьми остались в Ленинграде. Все сгинули. Не можем найти никаких следов. Родом они из села Коровино Ракитянского района Белгород обл. Бабуля моя очень не любили вспоминать блокадные годы. Никогда ничего не рассказывала. Знаю, она работала всю блокаду, а также ходила на торфяные заготовки пешком очень далеко. По моим юношеским воспоминаниям, всегда была очень бережлива с едой, собирала последние крошки со стола, пила простой кипяток, никогда не покупала себе никаких деликатесов. Вернуться бы назад, я бы расспросила ее подробнее, а тогда совсем не думала об этом... ", - рассказала "РГ" жительница Рима Ольга Кузнецова.

Порядок в ходе мероприятия обеспечивали местные полицейские, сопроводившие колонну, проследовавшую с песнями и возгласами "ура" вокруг прилегающего к Замку парка.

В мире Европа Италия День Победы
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