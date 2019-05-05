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05.05.2019 12:41
Рубрика: Происшествия

В России за взятки осудили почти 6 тысяч человек

Текст: Владислав Куликов

Судебный департамент при Верховном суде России опубликовал свежие данные судебной статистики приговоров за коррупционные преступления. За получение взяток на сумму свыше 10 тысяч рублей были осуждены 2167 человек. Из них реальный срок получили  446 осужденных.

Фото: Photoxpress
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Еще 3722 человека были осуждены по статье, наказывающей за мелкое взяточничество. Причем под нее попадают как те, кто брал, так и те, кто давал. Напомним, отдельная статья, наказывающая за мелкие взятки, была введена несколько лет назад, чтобы стимулировать правоохранителей на выявление крупных коррупционеров. Раньше и преподаватель вуза, взявший тысячу рублей за оценку на экзамене, и министр, взявший несколько миллионов, шли по одной статье. Так получилось, что большинство фигурантов дел по взяткам были мелкие взяточники. Как показывает статистика, подобная тенденция пока сохраняется.

За дачу взятки от 10 тысяч рублей за год осуждено более полутора тысячи человек. При этом реальный срок получили 250 человек.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд
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