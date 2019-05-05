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05.05.2019 19:00
Рубрика: Происшествия

В Шереметьево из-за загоревшегося двигателя аварийно сел SSJ-100

В аэропорту Шереметьево вынужденную посадку совершил самолет SSJ-100, передает ТАСС. Причиной, предположительно, стало возгорание в одном из двигателей.
Фото: iStock
Лайнер из Минвод экстренно сел в Нур-Султане из-за разгерметизации салона

"Пассажирский самолет вылетел из Шереметьева в Мурманск, - сообщили агентству. - Спустя некоторое время он запросил аварийную посадку, при посадке загорелся".

Обнаружив возгорание в двигателе, экипаж принял решение о возврате в аэропорт вылета.

Причины возгорания неизвестны, но по некоторым данным, возможно попадание молнии. Данных о пострадавших нет.

Происшествия ЧП Компании Авиация Аэропорт Шереметьево РГ-Видео
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