В Шереметьево из-за загоревшегося двигателя аварийно сел SSJ-100

В аэропорту Шереметьево вынужденную посадку совершил самолет SSJ-100, передает ТАСС. Причиной, предположительно, стало возгорание в одном из двигателей.

"Пассажирский самолет вылетел из Шереметьева в Мурманск, - сообщили агентству. - Спустя некоторое время он запросил аварийную посадку, при посадке загорелся".

Обнаружив возгорание в двигателе, экипаж принял решение о возврате в аэропорт вылета.

Причины возгорания неизвестны, но по некоторым данным, возможно попадание молнии. Данных о пострадавших нет.