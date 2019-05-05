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05.05.2019 14:06
Рубрика: В мире

В СМИ появились фото с ракетных стрельб в КНДР

Текст: Юрий Когалов
Северокорейская газета Rodong Sinmun опубликовала ряд фотографий с ракетных испытаний, проведенных в КНДР. На ее сайте размещено 15 снимков, на которых изображен лидер КНДР Ким Чен Ын, наблюдающий за стрельбами, а также сами моменты запуска ракет.

Это были первые стрельбы после прекращения испытаний в 2017 году. Как проинформировали в Пхеньяне, пуски были совершены для оценки и проверки эксплуатационных свойств, а также точности ударных характеристик некоторых вооружений. Запуск был осуществлен 4 мая в 9:06 утра по местному времени с площадки на полуострове Хадо, недалеко от города Вонсан.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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В апреле 2018 года Ким Чен Ын ввел мораторий на ядерные испытания и запуски ракет, но только большой дальности. После провала американо-северокорейского саммита в Ханое, который состоялся 27-28 февраля этого года, замминистра иностранных дел КНДР Чхве Со Хи не исключила возможности возобновления ракетных испытаний. Тогда она сказала, что лидер КНДР "решит, соблюдать далее мораторий или нет".

В связи с проведенными запусками в администрации президента Южной Кореи прошло экстренное совещание представителей силовых ведомств, где обсуждались возможные последствия этого шага Пхеньяна.

Как отметил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, "данные пуски были проведены в преддверии готовящегося визита спецпредставителя США по проблемам КНДР Стивена Бигуна в Японию и Южную Корею". По его мнению, Пхеньян таким образом демонстрирует Вашингтону, что "договариваться нужно непосредственно с ним, а не с кем-то еще, и вариант с силовым давлением или с запугиванием не пройдет".

В мире Восточная Азия Северная Корея Корейский кризис РГ-Фото
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