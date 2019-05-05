Проблема незаконного выброшенного мусора вдоль общественных дорог вынудило власти Уругвая принимать все более жесткие меры к нарушителям.

Правительство этой страны с населением "всего" 3,5 миллиона человек, приняло на вооружение два принципа: современные технологии и крайне высокие штрафы. Три года назад был сформирован специальный Центр мониторинга свалок. На первых порах сотрудники выявляли места расположения незаконных свалок мусора, определяли, какие из них наиболее часто посещаются гражданами, а затем в непосредственной близости от них устанавливали камеры наблюдения высокого разрешения, управляемые дистанционно. Аппаратура центра позволяет следить и вести запись в режиме реального времени, благодаря чему за время работы центра удалось выявить более 5 тысяч нарушений.

Как правило, их совершают граждане, приезжающие к месту свалки на личных автомобилях и выбрасывающие на обочину бытовой либо строительный мусор. Камера фиксирует как регистрационные номера машины, так и лица нарушителей. На основании этих данных им автоматически выписывают штраф. Если уругваец, что называется, попался, то установленные государством меры финансового воздействия заставят его задуматься о своем поступке. Минимальный штраф составит около 4,5 тысячи рублей, а максимальный - 755 тысяч (по текущему курсу), в том случае если мусор будет выброшен на территории заповедников, парков и других природоохранных зон. Однако на данный момент еще не было случая применения к нарушителю верхнего порога взыскания, а средний размер штрафов составляет от 10 до 20 тысяч рублей. В другой стране континента, Перу, с этого года также стали наказывать тех, кто бросает мусор на улицы. Максимальный штраф за это нарушение составит 19,5 тыс. рублей. В Бразилии нарушителю придется заплатить от 3 до 56,5 тысячи рублей, в Чили - от 46 до 184 тысяч рублей.